Djokovic salta gli Australian Open? Tutto sulle sue condizioni e le ultime news

Dopo aver rinunciato all’ATP 250 di Adelaide perché non ancora pronto, Novak Djokovic potrebbe essere costretto a saltare anche l’Australian Open. Recordman assoluto a Melbourne con 10 trionfi, il serbo ieri ha disputato un set di allenamento con Medvedev, perso 7-5, per poi tornare in campo col suo team. Ma dopo soli 10’ si è fermato a causa di un forte dolore al collo.