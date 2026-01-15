Djokovic salta gli Australian Open? Tutto sulle sue condizioni e le ultime news
Dopo aver rinunciato all’ATP 250 di Adelaide perché non ancora pronto, Novak Djokovic potrebbe essere costretto a saltare anche l’Australian Open. Recordman assoluto a Melbourne con 10 trionfi, il serbo ieri ha disputato un set di allenamento con Medvedev, perso 7-5, per poi tornare in campo col suo team. Ma dopo soli 10’ si è fermato a causa di un forte dolore al collo.
La situazione Djokovic
Reduce dalla semifinale 2025, il n. 4 del mondo perderebbe ben 800 punti in caso di mancata partecipazione. Il ranking non è una priorità per Nole, ma scendere in classifica significherebbe ritrovarsi ad affrontare i big sempre più presto nel tabellone dei tornei più importanti.