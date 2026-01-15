Sinner-Gaston, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open inizierà contro il francese Hugo Gaston . Il numero due del mondo ha conosciuto l'avversario che aprirà la sua corsa alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno nell'ultimo atto contro Alexander Zverev . I confronti diretti sorridono al tennista altoatesino, che si è imposto in entrambi i precedenti datati 2021.

Sinner-Gaston, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Gaston, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena sulla Rod Laver Arena con data e orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Gaston

Sono due i precedenti tra Sinner e Gaston, con l'azzurro che ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. L'ultimo incrocio risale al primo turno del Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto con lo score di 6-2 6-2.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)