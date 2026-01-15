Sinner-Gaston, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open inizierà contro il francese Hugo Gaston. Il numero due del mondo ha conosciuto l'avversario che aprirà la sua corsa alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno nell'ultimo atto contro Alexander Zverev. I confronti diretti sorridono al tennista altoatesino, che si è imposto in entrambi i precedenti datati 2021.
Sinner-Gaston, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Gaston, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena sulla Rod Laver Arena con data e orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Gaston
Sono due i precedenti tra Sinner e Gaston, con l'azzurro che ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. L'ultimo incrocio risale al primo turno del Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto con lo score di 6-2 6-2.
Dove vedere il match in tv
L'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.
Australian Open 2026, il montepremi
PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)
SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)
TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)
OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)
QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)
SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)
FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)
VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)