Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Gaston, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero due del mondo, vincitore del torneo nel 2024 e nel 2025, inizierà contro il francese la sua corsa alla difesa del titolo di Melbourne
2 min
Tagsjannik sinnerhugo gastonAustralian Open

L'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open inizierà contro il francese Hugo Gaston. Il numero due del mondo ha conosciuto l'avversario che aprirà la sua corsa alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno nell'ultimo atto contro Alexander Zverev. I confronti diretti sorridono al tennista altoatesino, che si è imposto in entrambi i precedenti datati 2021.

Sinner-Gaston, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Gaston, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena sulla Rod Laver Arena con data e orario ancora da definire. 

I precedenti tra Sinner e Gaston

Sono due i precedenti tra Sinner e Gaston, con l'azzurro che ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. L'ultimo incrocio risale al primo turno del Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto con lo score di 6-2 6-2.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Australian Open 2026, gli avversari degli italianiDjokovic salta gli Australian Open? Le ultime news

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS