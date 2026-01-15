Musetti-Collignon, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo la finale raggiunta all'Atp 250 di Hong Kong che gli ha permesso di raggiungere il suo best ranking di numero 5 del mondo, Lorenzo Musetti prepara l'esordio agli Australian Open. Il carrarino è stato costretto al ritiro precauzionale nel match di esibizione contro Alexander Zverev a Melbourne, ma dovrebbe essere al 100% in vista dell'esordio nel primo Slam della stagione che lo vedrà opposto al belga Raphael Collignon.
Musetti-Collignon, quando si gioca il match
La sfida tra Musetti e Collignon, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, si svolgerà a Melbourne con data, campo e orario ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Collignon
Non ci sono precedenti tra i due giocatori.
Dove vedere il match in tv
L'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.
Australian Open 2026, il montepremi
PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)
SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)
TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)
OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)
QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)
SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)
FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)
VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)