giovedì 15 gennaio 2026
Musetti-Collignon, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista carrarino ha iniziato la sua stagione con la finale raggiunta, e persa contro Alexander Bublik, nell'Atp 250 di Hong Kong
2 min
Lorenzo Musetti, raphael collignon, Australian Open

Dopo la finale raggiunta all'Atp 250 di Hong Kong che gli ha permesso di raggiungere il suo best ranking di numero 5 del mondo, Lorenzo Musetti prepara l'esordio agli Australian Open. Il carrarino è stato costretto al ritiro precauzionale nel match di esibizione contro Alexander Zverev a Melbourne, ma dovrebbe essere al 100% in vista dell'esordio nel primo Slam della stagione che lo vedrà opposto al belga Raphael Collignon.

Musetti-Collignon, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Collignon, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, si svolgerà a Melbourne con data, campo e orario ancora da definire. 

I precedenti tra Musetti e Collignon

Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

