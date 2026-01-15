Berrettini-De Minaur, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo un avvio di stagione complicato, Matteo Berrettini ha chiuso il suo 2025 con il successo in Coppa Davis . Un risultato importante che promette di dare uno slancio positivo al romano anche in vista dei primi impegni del 2026. L'azzurro, che lo scorso anno vide interrompersi la sua corsa al secondo turno contro Holger Rune , farà il suo esordio agli Australian Open contro la testa di serie numero 6 del tabellone Alex De Minaur .

Berrettini-De Minaur, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e De Minaur, valida per il primo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena a Melbourne con data, campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e De Minaur

Sono cinque i precedenti tra Berrettini e De Minaur, con l'azzurro avanti 3-2 nel conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio, andato in scena nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna dello scorso anno, è però andato all'australiano che si è imposto con lo score di 6-1 7-6(4).

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Berrettini e De Minaur agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)