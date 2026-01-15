Federer, che parole per Alcaraz: "In lui rivedo me stesso e...". Poi il pensiero su Sinner

A sei anni di distanza dall'ultima partita disputata sulla Rod Laver Arena , la semifinale persa con Novak Djokovic , Roger Federer è tornato a Melbourne Park dove sarà protagonista sabato della cerimonia d'apertura e della battaglia tra numeri uno che lo vedranno in campo insieme ad Andre Agassi , Pat Rafter e Lleyton Hewitt . In occasione della presentazione dell'evento, la leggenda svizzera ha parlato in conferenza stampa anche della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz .

Federer su Sinner e Alcaraz

"Quando guardo Carlos - ha detto Federer -, sento delle somiglianze con me stesso. Mi sento più identificato. Il modo in cui usa le palle corte, come arriva a rete, come alterna difesa e attacco. Entrambi amiamo giocare a modo nostro. Mi sento in sintonia con la sua mentalità. La rivalità che Carlos e Jannik stanno costruendo è incredibile. Giocano in modo incredibile. La finale del Roland Garros 2025 è stata una delle partite più belle di sempre. Il mondo si è fermato a guardare Parigi, ed è fantastico che il nostro sport possa creare momenti come questi".