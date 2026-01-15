Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Federer, che parole per Alcaraz: "In lui rivedo me stesso e...". Poi il pensiero su Sinner

A sei anni di distanza dalla semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open, il campione svizzero è tornato a Melbourne Park
1 min
TagsRoger FedererCarlos Alcarazjannik sinner

A sei anni di distanza dall'ultima partita disputata sulla Rod Laver Arena, la semifinale persa con Novak Djokovic, Roger Federer è tornato a Melbourne Park dove sarà protagonista sabato della cerimonia d'apertura e della battaglia tra numeri uno che lo vedranno in campo insieme ad Andre Agassi, Pat Rafter e Lleyton Hewitt. In occasione della presentazione dell'evento, la leggenda svizzera ha parlato in conferenza stampa anche della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Federer su Sinner e Alcaraz

"Quando guardo Carlos - ha detto Federer -, sento delle somiglianze con me stesso. Mi sento più identificato. Il modo in cui usa le palle corte, come arriva a rete, come alterna difesa e attacco. Entrambi amiamo giocare a modo nostro. Mi sento in sintonia con la sua mentalità. La rivalità che Carlos e Jannik stanno costruendo è incredibile. Giocano in modo incredibile. La finale del Roland Garros 2025 è stata una delle partite più belle di sempre. Il mondo si è fermato a guardare Parigi, ed è fantastico che il nostro sport possa creare momenti come questi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Australian Open 2026, gli avversari degli italianiDjokovic salta gli Australian Open? Le ultime news

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS