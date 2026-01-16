Australian Open, Sinner vince in tre set l'esibizione con Auger-Aliassime
Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner è tornato in campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Per il numero due del mondo è arrivato un altro test importante a pochi giorni dall'esordio nel primo Slam della stagione. Il match di esibizione disputato contro Felix Auger-Aliassime si è concluso in favore di Sinner con il punteggio di 6-4 4-6 10-4 un'ora e 56 minuti di gioco e ha regalato all'azzurro altre sensazioni positive in vista del primo turno degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, che lo vedrà impegnato contro il francese Hugo Gaston.
Il riassunto del match
In apertura di partita Sinner inizia in salita nel suo primo turno di battuta, ma riesce comunque a tenere il servizio e poi nel terzo game mette a segno il break che lo porta avanti 2-1. Jannik può quindi gestire il vantaggio e senza concedere praticamente più nulla manda in archivio il primo parziale sul risultato di 6-4 in 45 minuti di gioco. Anche nel secondo, l'azzurro si procura due palle break per strappare il servizio ad Auger-Aliassime, che però si salva. Nel quinto game arrivano altre tre palle break consecutive e poi una quarta per Sinner, che anche in questo caso però si fa rimontare senza riuscire a convertirne nemmeno una. Nel settimo game arriva un'ulteriore occasione per Sinner, che anche in questo caso non va a segno. È quindi il canadese a sfruttare la prima sbavatura dell'azzurro e a conquistare sul 5-4 il break che gli regala il secondo set. Nel match tie-break Sinner ha però subito il tempo per riordinare le idee e prende il largo prima di chiudere per 10 punti a 4 e sigillare la vittoria.