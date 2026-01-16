Australian Open, Sinner vince in tre set l'esibizione con Auger-Aliassime

Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner è tornato in campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Per il numero due del mondo è arrivato un altro test importante a pochi giorni dall'esordio nel primo Slam della stagione. Il match di esibizione disputato contro Felix Auger-Aliassime si è concluso in favore di Sinner con il punteggio di 6-4 4-6 10-4 un'ora e 56 minuti di gioco e ha regalato all'azzurro altre sensazioni positive in vista del primo turno degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, che lo vedrà impegnato contro il francese Hugo Gaston.