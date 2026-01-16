Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Zverev e la frase di sconforto sul tennis: "Ragazzi, siamo onesti dai. Non c'è modo di..."

Il tennista tedesco, sconfitto lo scorso anno in finale da Jannik Sinner agli Australian Open, farà il suo esordio a Melbourne contro Gabriel Diallo
2 min
Tagsalexander zverevAustralian Open

Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con il dubbio sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic, sarà da pronostico Alexander Zverev il terzo principale pretendente al titolo degli Australian Open. Lo scorso anno l'avventura del tedesco a Melbourne si interruppe solamente in finale per mano di Jannik Sinner al termine di una partita che lasciò strascichi nella mente di "Sascha" per tutto il resto della stagione. Testa di serie numero tre del tabellone, Zverev sarà in campo nella giornata inaugurale per affrontare al primo turno il canadese Gabriel Diallo.

Zverev: "Non ci sono progressi per migliorare il tennis"

Alla vigilia del suo debutto il tedesco ha affrontato temi caldi come il calendario troppo intenso o la necessità di aumentare i montepremi. "Ho fatto parte del Consiglio dei Giocatori per anni - ha detto - e ho finito per andarmene perché non ci sono progressi. È impossibile convincere i vertici del mondo del tennis a sedersi a un tavolo e a trovare soluzioni concrete. È frustrante vedere come investiamo tempo cercando di cambiare le cose senza ottenere alcun risultato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che le cose debbano essere cambiate a livello strutturale, ma non abbiamo molta voce in capitolo nella politica del nostro sport".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

La risposta di Sinner durante l'esibizioneAlcaraz parla per la prima volta di Ferrero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS