Zverev e la frase di sconforto sul tennis: "Ragazzi, siamo onesti dai. Non c'è modo di..."

Zverev: "Non ci sono progressi per migliorare il tennis"

Alla vigilia del suo debutto il tedesco ha affrontato temi caldi come il calendario troppo intenso o la necessità di aumentare i montepremi. "Ho fatto parte del Consiglio dei Giocatori per anni - ha detto - e ho finito per andarmene perché non ci sono progressi. È impossibile convincere i vertici del mondo del tennis a sedersi a un tavolo e a trovare soluzioni concrete. È frustrante vedere come investiamo tempo cercando di cambiare le cose senza ottenere alcun risultato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che le cose debbano essere cambiate a livello strutturale, ma non abbiamo molta voce in capitolo nella politica del nostro sport".