Zverev e la frase di sconforto sul tennis: "Ragazzi, siamo onesti dai. Non c'è modo di..."
Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con il dubbio sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic, sarà da pronostico Alexander Zverev il terzo principale pretendente al titolo degli Australian Open. Lo scorso anno l'avventura del tedesco a Melbourne si interruppe solamente in finale per mano di Jannik Sinner al termine di una partita che lasciò strascichi nella mente di "Sascha" per tutto il resto della stagione. Testa di serie numero tre del tabellone, Zverev sarà in campo nella giornata inaugurale per affrontare al primo turno il canadese Gabriel Diallo.
Zverev: "Non ci sono progressi per migliorare il tennis"
Alla vigilia del suo debutto il tedesco ha affrontato temi caldi come il calendario troppo intenso o la necessità di aumentare i montepremi. "Ho fatto parte del Consiglio dei Giocatori per anni - ha detto - e ho finito per andarmene perché non ci sono progressi. È impossibile convincere i vertici del mondo del tennis a sedersi a un tavolo e a trovare soluzioni concrete. È frustrante vedere come investiamo tempo cercando di cambiare le cose senza ottenere alcun risultato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che le cose debbano essere cambiate a livello strutturale, ma non abbiamo molta voce in capitolo nella politica del nostro sport".