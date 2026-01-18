Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Cobolli subito fuori agli Australian Open, Paolini senza problemi© Getty Images

Cobolli subito fuori agli Australian Open, Paolini senza problemi

Notte in chiaroscuro per l'Italia nel primo Slam stagionale: Flavio, vittima di problemi allo stomaco, perde in tre set contro Fery. L'azzurra supera senza problemi il primo turno asfaltando la bielorussa Sasnovich
Termina prima del previsto l'avventura del tennista azzurro Flavio Cobolli agli Australian Open, primo Slam stagionale. Il tennista romano, numero 22 al mondo, è sceso in campo non in perfette condizioni a causa di problemi allo stomaco che lo hanno debilitato prima e durante la partita contro il britannico Arthur Fery. Per il numero 185 del ranking vittoria in tre set 7-6 (1) 6-4 6-1 e per Flavio un'inattesa eliminazione al primo turno.

Bene Paolini all'esordio, Sasnovich battuta in due set

Parte bene, invece, l'avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open. L'azzurra ha infatti superato il primo turno del torneo battendo in due set, 6-1 6-2, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La numero 7 del ranking Wta al prossimo turno giocherà contro la slovena Veronika Erjavec (102 WTA) o la polacca Magdalena Frech (57).

