Cobolli subito fuori agli Australian Open, Paolini senza problemi
Termina prima del previsto l'avventura del tennista azzurro Flavio Cobolli agli Australian Open, primo Slam stagionale. Il tennista romano, numero 22 al mondo, è sceso in campo non in perfette condizioni a causa di problemi allo stomaco che lo hanno debilitato prima e durante la partita contro il britannico Arthur Fery. Per il numero 185 del ranking vittoria in tre set 7-6 (1) 6-4 6-1 e per Flavio un'inattesa eliminazione al primo turno.
Bene Paolini all'esordio, Sasnovich battuta in due set
Parte bene, invece, l'avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open. L'azzurra ha infatti superato il primo turno del torneo battendo in due set, 6-1 6-2, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La numero 7 del ranking Wta al prossimo turno giocherà contro la slovena Veronika Erjavec (102 WTA) o la polacca Magdalena Frech (57).