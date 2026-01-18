Alcaraz diretta Australian Open: segui l'esordio contro Walton, tennis oggi LIVE

11:08

Servizio a zero per lo spagnolo, che torna avanti

Servizio tenuto a zero da Alcaraz, che torna avanti su Walton nel primo set: 2-1 per lo spagnolo il punteggio nel primo set di questo match di primo turno agli Australian Open.

11:05

Walton annulla una palla break: 1-1

Walton annulla una palla break (con un ace sul 30-40) e poi tiene il servizio ai vantaggi, riagganciando Alcaraz in questo avvio di primo set: 1-1.

11:00

Alcaraz parte bene in battuta: 1-0

Buona partenza al servizio per Alcaraz, che tiene il proprio turno di battuta a 15 e vince il primo game della sfida contro Walton.

10:58

Via al match: è lo spagnolo a servire per primo

Iniziata la partita tra Alcaraz e Walton, valida per il primo turno degli Australian Open. È lo spagnolo a servire per primo.

10:53

Carlitos e Walton in campo per il riscaldamento

Carlitos Alcaraz e Adam Walton sono già sul campo della 'Rod Laver Arena'. In corso il riscaldamento, poi inizierà la sfida valida per il primo turno degli Australian Open.

10:49

Alcaraz a caccia del primo trionfo a Melbourne

L'Australian Open è l'unico Slam che manca nella già ricca bacheca del 22enne Carlos Alcaraz, capace di vincere due volte il Roland Garros (2024 e 2025), due volte Wimbledon (2023 e 2024) e due volte gli Us Open (2022 e 2025). Il miglior risultato ottenuto dallo spagnolo a Melbourne sono i quarti di finale raggiunti lo scorso anno e nel 2024.

10:41

Federer in tribuna con Rod Laver per Alcaraz

In tribuna a Melbourne anche l'ex numero uno del mondo Roger Federer, seduto al fianco dell'87enne ex tennista australiano Rod Laver, al quale è intitolato il campo centrale. Le due leggende della racchetta assisteranno ora al match tra Alcaraz e Walton, in programma tra poco.

10:35

Sabalenka in scioltezza, ora tocca a Carlitos

Successo in scioltezza al debutto negli Australian Open per la numero uno del mondo Sabalenka, che ha superato senza affanni la francese Rakotomanga Rajaonah (6-4, 6-1) sul campo della 'Rod Laver Arena'. Ora sul centrale di Melbourne tocca a Carlitos Alcaraz, pronto ad esordire contro il tennista di casa Walton.

10:27

Dagli allenamenti con Alcaraz al ko: Cobolli subito fuori

Dopo aver preparato la stagione allenandosi in Spagna con Alcaraz, l'azzurro Cobolli è stato subito sconfitto agli Australian Open, salutando così al primo turno dello Slam di Melbourne. TUTTI I DETTAGLI

10:14

A che ora gioca lo spagnolo contro Walton

Il match tra Alcaraz e Walton, valido per il primo turno degli Australian Open, è in programma sul campo della 'Rod Laver Arena' dopo quello tra la bielorussa numero uno del mondo Sabalenka e la francese Rakotomanga Rajaonah (ora in corso, con la bielorussa che si è aggiudicata il primo set).

10:05

Alcaraz parla per la prima volta di Ferrero, social spaccati

In vista del debutto agli Australian Open, Alcaraz ha parlato per la prima volta di Ferrero (suo storico coach dal quale si è recentemente separato) e le sue sparole hanno spaccato i social. C'è chi lo difende e chi lo attacca: "Irriconoscente...". APPROFONDISCI

09:56

Un solo precedente tra Alcaraz e Walton

C'è un solo precedente tra Alcaraz e Walton, che oggi si sfideranno nel primo turno degli Australian Open. Fu lo spagnolo numero uno del mondo a vincere in due set (6-4, 7-6) l'anno scorso ai 32esimi sull'erba londinese del Queen's.

Melbourne (Australia)