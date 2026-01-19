Cocciaretto e il retroscena sul titolo a Hobart: "Dopo la semifinale ho vomitato cinque volte"
Elisabetta Cocciaretto ha conquistato a Hobart il secondo titolo in carriera a livello WTA, interrompendo un digiuno che durava da circa 900 giorni (Losanna 2023). Nonostante il trionfo finale, la settimana in Tasmania non è stata tutta rosa e fiori per la tennista marchigiana, che si è trovata a dover affrontare momenti complicati sia dentro che fuori dal campo. Nei quarti di finale, ad esempio, è stata a soli due punti dalla sconfitta contro la statunitense Ann Li. Fisicamente, invece, il periodo più difficile è stato quello prima della finale: "Dopo la semifinale ho vomitato cinque volte. A volte capita: viaggiamo per il mondo ogni settimana ed è un problema a cui abbiamo fatto l'abitudine. La cosa che conta è dare il massimo in campo”.
Il segreto di Elisabetta
Come riportato dall'Australian Associated Press, la giocatrice di Ancona ha poi aggiunto: "Nel corso del match mi sentivo male. Ma quando non sono al 100% evito di sprecare energie parlando con me stessa oppure pensando troppo. Durante la finale ho preso delle pillole per la nausea, mentre in mattinata avevo mangiato solo due fette di pane". Cocciaretto è poi intervenuta ai microfoni di Sky Sport in vista dell'Australian Open, tornando anche sul trionfo in Tasmania: "Conquistare un titolo è sempre molto soddisfacente, specialmente in questo caso dove non mi aspettavo di vincere. Deve però essere un punto di partenza e non di arrivo. Non ho intenzione di pormi alcun limite: fare sempre meglio è ciò che mi motiva ad andare avanti".