Cocciaretto e il retroscena sul titolo a Hobart: "Dopo la semifinale ho vomitato cinque volte"

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato a Hobart il secondo titolo in carriera a livello WTA, interrompendo un digiuno che durava da circa 900 giorni (Losanna 2023). Nonostante il trionfo finale, la settimana in Tasmania non è stata tutta rosa e fiori per la tennista marchigiana, che si è trovata a dover affrontare momenti complicati sia dentro che fuori dal campo. Nei quarti di finale, ad esempio, è stata a soli due punti dalla sconfitta contro la statunitense Ann Li. Fisicamente, invece, il periodo più difficile è stato quello prima della finale: "Dopo la semifinale ho vomitato cinque volte. A volte capita: viaggiamo per il mondo ogni settimana ed è un problema a cui abbiamo fatto l'abitudine. La cosa che conta è dare il massimo in campo”.