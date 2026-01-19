Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Maestrelli scopre che inconterà Djokovic a Melbourne: la reazione è assurda

Maestrelli scopre che inconterà Djokovic a Melbourne: la reazione è assurda

Il tennista toscano, che ha sconfitto Atmane all'esordio, se la vedrà con il campione serbo. Quando lo viene a sapere, reagisce così...
1 min

"Novak Djokovic il mio prossimo avversario agli Australian Open? No...non ci credo". La reazione di Francesco Maestrelli dopo il successo contro il francese Atmane all'esordio del primo torneo del Grande Slam della stagione, spiazza tutti. Il tennista toscano è sembrato sorpreso, quasi incredulo di fronte alla possibilità di sfidare l'ex numero uno del mondo.

Maestrelli e il tabellone: "Non lo guardo mai"

"Io non guardo mai il tabellone all'inizio di ogni torneo", sottolinea. "Ho sempre paura di mettermi pressione, sapendo contro chi devo giocare. Poi penso che nessuno dovrebbe fare delle proiezioni. Sarà Djokovic? - chiede ancora Maestrelli - vabbè...", conclude sorridendo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

