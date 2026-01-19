Sinner o Alcaraz, chi vince gli Australian Open? Andy Roddick non ha dubbi: "Per me c'è solo un favorito"
L'Australian Open ha appena preso il via e i pronostici sono ancora aperti. Al gioco di 'indovina chi?' si iscrive simbolicamente anche Andy Roddick, che nel corso dell'ultimo episodio del suo podcast (Served with Andy Roddick) si sbilancia su chi vincerà il primo Slam del 2026.
Nessun dubbio per Roddick: "Ecco chi vincerà"
Per quanto riguarda il tabellone femminile, Roddick non mostra alcun dubbio: "Vincerà Aryna Sabalenka, penso proprio che confermerà il titolo". Poche incertezze, ma un'analisi più approfondita per quanto riguarda il torneo maschile: "Vedo Sinner come vincitore del torneo, anche se rispetto ad Alcaraz avrà un cammino più complicato di quanto si possa pensare. Dopo due turni che si possono definire comodi solo perché parliamo di Sinner, potrebbe trovare Joao Fonseca, che con la potenza incredibile con la quale colpisce la palla può mettere a disagio anche Jannik, anche se non essendo ancora continuo, non penso potrebbe fermarne il cammino. A dargli fastidio potrebbe essere di più un Giovanni Mpetshi Perricard, che con il suo tipo di gioco non ti consente di entrare troppo nello scambio. Insomma, il tabellone di Sinner potrebbe essere definito durissimo, se non si trattasse di uno del suo livello".