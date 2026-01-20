Sinner diretta Australian Open: segui la sfida di oggi con Gaston live

9:17

Inizia Sinner-Gaston: l'azzurro al servizio

Si parte, inizia la sfida con Sinner alla battuta.

9:09

I numeri di Sinner a Melbourne

A Melbourne l’azzurro non perde dal 22 gennaio del 2023, quando fu battuto in cinque set negli ottavi da Stefanos Tsitsipas. Da quel momento in Australia sono giunte 14 vittorie di fila, di cui ben 10 risolte in tre soli set.

9:01

Ci siamo, giocatori in campo

Tutto pronto a Melbourne! Sinner e Gaston in campo per il riscaldamento, tra poco si inizia.

8:58

Sinner a caccia del record

Solamente un giocatore, nell’Era Open, ha conquistato il titolo a Melbourne in tre edizioni consecutive. A compiere l’impresa è stato Novak Djokovic, che è riuscito nell’intento in ben due trienni (2011-2013 e 2019-2021).

8:48

I precedenti Sinner-Gaston

La corsa verso il tris parte dalla sfida al transalpino, numero 93 ATP, che Jannik ha sconfitto nettamente in due circostanze nel 2021: a Marsiglia con lo score di 6-4 6-1 e a Miami per 6-2 6-2. Il pronostico appare chiuso in favore dell’azzurro, che dal punto tecnico-tattico non ha (quasi) nulla di cui preoccuparsi.

8:45

Chi è Gaston, l’avversario di Sinner

Hugo Gaston, ventiseienne originario di Tolosa, si presenta a Melbourne con il ranking numero 93 del mondo. Il mancino francese ha iniziato la stagione con la sconfitta contro Matteo Arnaldi nelle qualificazioni di Brisbane, per poi riuscire a entrare nel main draw di Auckland, dove il suo percorso si è fermato contro il britannico Cameron Norrie. Tennista dal gioco raffinato e dai colpi da fondo non particolarmente pesanti, Gaston compensa la limitata potenza con soluzioni tecniche di qualità, come smorzate frequenti e discese a rete studiate per rompere il ritmo degli avversari. In carriera, agli Australian Open, è riuscito in due occasioni a spingersi fino al secondo turno.

8:30

Australian Open, i risultati degli italiani

Lorenzo Sonego ha battuto lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno degli Australian open. Il tennista italiano ha battuto lo spagnolo in tre set (6-4, 6-0, 6-3). Luciano Darderi ha battuto il cileno Cristian Garin (7-6, 7-5, 7-6). Lorenzo Musetti ha superato il primo turno degli Australian Open dopo il ritiro per problemi fisici dell'avversario Raphael Collignon. Musetti ha vinto due set - il secondo e il terzo (7-6, 7-5) - dopo essere stato battuto nel primo set (4-6). Durante il quarto set, quando il tennista italiano era in vantaggio (3-2), il belga si è ritirato per problemi fisici. Sarà derby Musetti-Sonego.

8:09

Il momento di Sinner

Si presenta al via del primo Slam dell’anno con lo status di detentore del titolo. Per il numero 2 del ranking ATP prende così il via il cammino verso la conferma del successo, dopo una preparazione caratterizzata esclusivamente da match di esibizione: la sconfitta rimediata a Seul contro Carlos Alcaraz e la vittoria al match tie-break contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ottenuta nell’ambito dell’Australian Open Opening Week.

8:00

Sinner in campo, l'atteso debutto

Ci siamo, Jannik Sinner gioca la sua prima partita agli Australian Open 2026. Tra poco la sfida contro Gaston.

Rod Laver Arena di Melbourne - Australia