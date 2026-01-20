Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Darderi vince e... scappa in bagno: gli Australian Open mettono a dura prova lo stomaco dei tennisti

Il tennista azzurro contro Cristian Garin ha vinto il suo primo match in carriera a Melbourne e al secondo turno affronterà Sebastian Baez
2 min
TagsLuciano DarderiAustralian Open

È iniziata con il piede giusto la corsa di Luciano Darderi agli Australian Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 22 del tabellone, ha vinto la sua prima partita in carriera sul cemento di Melbourne battendo il cileno Cristian Garin con il punteggio di 7-6(5) 7-5 7-6(3) dopo 2 ore e 56 minuti di gioco per approdare al secondo turno del torneo dove affronterà l'argentino Sebastian Baez. Una partita nella quale Darderi è riuscito a gestire e a giocare meglio i punti importanti rispetto al suo avversario e nella quale ha anche saputo fronteggiare i problemi di stomaco avvertiti nel terzo set che potevano compromettere l'andamento del match.

Darderi vince e corre in bagno

Un po' come accaduto a Flavio Cobolli, che ha però perso il suo match di esordio contro Arthur Fery, anche Darderi ha dovuto fare i conti con forti problemi di stomaco. Nel corso del terzo set, l'azzurro si è infatti piegato più volte a causa di un mal di pancia ma è comunque riuscito a stringere i denti e a vincere la partita. Dopo il successo Darderi è andato a stringere la mano a Garin ed è poi immediatamente scappato in bagno. "Ho iniziato a sentire un po’ di dolore alla pancia nell’ultimo set - ha poi spiegato Luciano in conferenza stampa -, però sono riuscito a gestirlo e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Se avessi perso il terzo set, penso che sarebbe stato un problema arrivare in fondo negli ultimi due set".

