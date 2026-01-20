Australian Open, avanzano Sonego, Musetti e Darderi. Due gli azzurri eliminati al primo turno
MELBOURNE (Australia) - Cinque italiani, tra tabellone maschile e femminile, sono scesi in campo nella notte agli Australian Open, primo Slam del 2026. Supera il primo turno Lorenzo Sonego, grazie anche a un ottimo servizio, battendo nettamente in tre set (6-4 6-0 6-3) lo spagnolo Carlos Taberner. Avanza anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, che approfitta del ritiro nel quarto set di Raphael Collignon per cogliere il primo successo in terra Down Under: 4-6, 7-6(3), 7-5, 3-2 il punteggio per l'azzurro al momento del ritiro del belga. Musetti nel secondo turno, sarà impegnato in un derby azzurro con Sonego.
Eliminati Nardi e Cocciaretto
Combatte e vince anche Luciano Darderi, che la spunta in tre combattuti set sul cileno Cristian Garin: la testa di serie numero 25 si dimostra più abile nei momenti decisivi del match e archivia la pratica in meno di tre ore con lo score di 7-6(5), 7-5, 7-6(3). Al secondo turno Darderi incontrerà Sebastian Baez, uscito indenne al quinto set dalla sfida con il francese Giovanni Mpetshi Perricard (6-4 6-4 3-6 5-7 6-3). Niente da fare invece per Luca Nardi, che si arrende al quarto set a Yibing Wu: 7-5 4-6 6-4 6-2, in tre ore di gioco, il punteggio in favore del qualificato cinese. Nel torneo femminile si ferma al primo turno Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, reduce dal titolo nel Wta 250 di Hobart, si arrende al terzo set a Julia Grabher, numero 95 del mondo: 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio in favore dell'austriaca, che al secondo turno incontrerà la russa Anna Kalinskaya.