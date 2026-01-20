Australian Open, avanzano Sonego, Musetti e Darderi. Due gli azzurri eliminati al primo turno

MELBOURNE (Australia) - Cinque italiani, tra tabellone maschile e femminile, sono scesi in campo nella notte agli Australian Open, primo Slam del 2026. Supera il primo turno Lorenzo Sonego, grazie anche a un ottimo servizio, battendo nettamente in tre set (6-4 6-0 6-3) lo spagnolo Carlos Taberner. Avanza anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, che approfitta del ritiro nel quarto set di Raphael Collignon per cogliere il primo successo in terra Down Under: 4-6, 7-6(3), 7-5, 3-2 il punteggio per l'azzurro al momento del ritiro del belga. Musetti nel secondo turno, sarà impegnato in un derby azzurro con Sonego.