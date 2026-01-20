Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Derby azzurro agli Australian Open, Sonego trova Musetti: "È uno svantaggio perché..."

Il piemontese ha superato in tre set Carlos Taberner all'esordio, mentre il carrarino ha beneficiato del ritiro di Raphael Collignon nel corso del quarto parziale
2 min
TagsLorenzo SonegoLorenzo MusettiAustralian Open

Sarà derby al secondo turno degli Australian Open tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. I due tennisti azzurri, grandi amici, si troveranno l'uno di fronte all'altro nella sfida che metterà in palio un posto per il terzo turno dello Slam in corso di svolgimento a Melbourne. Se Sonego ha superato senza particolari problemi lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-4 6-0 6-3, Musetti ha beneficiato del ritiro del belga Raphael Collignon nel corso del quarto set quando il toscano conduceva avanti 4-6 7-6(3) 7-5 3-2.

Sonego sulla sfida con Musetti

"Non è mai bello affrontare un amico, però il campo è il campo: quello che succede lì non compromette nulla di ciò che c'è fuori tra di noi - le parole di Sonego dopo la vittoria -. Sarà una partita molto dura. Ovviamente devo migliorare il mio gioco, perché Lorenzo è un giocatore fortissimo, è tra i primi cinque del mondo. Devo giocare il mio miglior tennis; come sempre la chiave sarà il servizio e la risposta, perché con questo tipo di condizioni così rapide sono fondamentali. Sicuramente affrontare un connazionale e amico è uno svantaggio; ma quello che dobbiamo fare noi tennisti è pensare al momento ea ciò che dobbiamo fare in campo, cercando di mettere da parte, per un attimo, i sentimenti. Giocare a Melbourne è sempre speciale. Oggi ho giocato davvero bene ed è stato un risultato molto dominante dal punto di vista del punteggio. I campi sono davvero veloci e le condizioni per me sono ideali, questo mi ha permesso di fare molto bene con il servizio e ho potuto essere aggressivo con il primo e il secondo colpo, questa è stata la chiave del mio gioco".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

