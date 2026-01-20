Derby azzurro agli Australian Open, Sonego trova Musetti: "È uno svantaggio perché..."

Sonego sulla sfida con Musetti

"Non è mai bello affrontare un amico, però il campo è il campo: quello che succede lì non compromette nulla di ciò che c'è fuori tra di noi - le parole di Sonego dopo la vittoria -. Sarà una partita molto dura. Ovviamente devo migliorare il mio gioco, perché Lorenzo è un giocatore fortissimo, è tra i primi cinque del mondo. Devo giocare il mio miglior tennis; come sempre la chiave sarà il servizio e la risposta, perché con questo tipo di condizioni così rapide sono fondamentali. Sicuramente affrontare un connazionale e amico è uno svantaggio; ma quello che dobbiamo fare noi tennisti è pensare al momento ea ciò che dobbiamo fare in campo, cercando di mettere da parte, per un attimo, i sentimenti. Giocare a Melbourne è sempre speciale. Oggi ho giocato davvero bene ed è stato un risultato molto dominante dal punto di vista del punteggio. I campi sono davvero veloci e le condizioni per me sono ideali, questo mi ha permesso di fare molto bene con il servizio e ho potuto essere aggressivo con il primo e il secondo colpo, questa è stata la chiave del mio gioco".