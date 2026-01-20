Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner dopo il ritiro di Gaston: "Io mi sono sentito bene ma..."

Le parole di Jannik dopo la vittoria all'esordio agli Australian Open e i problemi intestinali avuti dall'avversario
2 min
TagssinnerAustralian Open

Sinner avrebbe preferito giocare ancora e vincere in modo naturale, invece il ritiro di Gaston sul 6-2 6-1 per Jannik ha reso più facile l'esordio del numero 2 del mondo agli Australian Open. Circa due mesi dopo il trionfo alle Atp Finals Sinner è tornato vincitore, ancora. Ma il primo pensiero a fine match è stato per il suo avversario: "Ho visto che non stava servendo ad alta velocità nel secondo set. Non è così che uno vuole vincere. Hugo è un giocatore di talento, con un grande tocco. Sono felice di essere tornato qui, della partita e di come ho giocato, ringrazio il pubblico". 

Sinner: "Mi sono sentito bene"

Sinner ha aggiunto: "Mi sono sentito bene, mi sono preparato nel modo giusto e ho lavorato molto. Ho giocato delle esibizioni, ma le partite ufficiali sono diverse. Sono partito bene, all'inizio con un po' di tensione. Adesso bisogna anche pensare un po' a godersi il campo, ci si allena tanto per questo, tutti i giorni con tanta palestra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner batte Gaston, tutto LIVERoddick: "Per me c'è solo un favorito"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS