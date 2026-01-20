Sinner dopo il ritiro di Gaston: "Io mi sono sentito bene ma..."

Sinner avrebbe preferito giocare ancora e vincere in modo naturale, invece il ritiro di Gaston sul 6-2 6-1 per Jannik ha reso più facile l'esordio del numero 2 del mondo agli Australian Open. Circa due mesi dopo il trionfo alle Atp Finals Sinner è tornato vincitore, ancora. Ma il primo pensiero a fine match è stato per il suo avversario: "Ho visto che non stava servendo ad alta velocità nel secondo set. Non è così che uno vuole vincere. Hugo è un giocatore di talento, con un grande tocco. Sono felice di essere tornato qui, della partita e di come ho giocato, ringrazio il pubblico".