Gaston in lacrime a fine gara: il gesto di Sinner non passa inosservato
Come al solito Sinner si è contraddistinto per il talento in campo e per la sua sportività. Gaston, l'avversario del debutto agli Australian Open di Jannik, durante il terzo set ha alzato bandiera bianca e si è arreso ai problemi intestinali, ritirandosi. Molto probabilmente le sorti del match non sarebbero cambiate ugualmente, dato lo strapotere del numero due del mondo, avanti 6-2 6-1 fino a quel momento. Per l'azzurro però è stata comunque una vittoria monca, come ammesso anche a fine gara: "Non è così che si vuole vincere".
Il fairplay di Sinner
Non solo parole di grande solidarietà ed eleganza, Sinner si è distinto anche per due gesti che non sono passati inosservati: il primo durante la partita, quando Gaston è scivolato ed è andato a terra nel tentativo (vano) di raccogliere una bellissima smorzata di Sinner; il secondo a fine gara, dopo il ritiro del francese, quando Jannik si è avvicinato al suo avversario, piegato sulle ginocchia e quasi in lacrime, per rincuorarlo. Due bellissimi gesti di fairplay, in particolare il secondo, applauditi dal pubblico della Rod Laver Arena.