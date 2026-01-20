Gaston in lacrime a fine gara: il gesto di Sinner non passa inosservato

Come al solito Sinner si è contraddistinto per il talento in campo e per la sua sportività. Gaston, l'avversario del debutto agli Australian Open di Jannik, durante il terzo set ha alzato bandiera bianca e si è arreso ai problemi intestinali, ritirandosi. Molto probabilmente le sorti del match non sarebbero cambiate ugualmente, dato lo strapotere del numero due del mondo, avanti 6-2 6-1 fino a quel momento. Per l'azzurro però è stata comunque una vittoria monca, come ammesso anche a fine gara: "Non è così che si vuole vincere".