Sinner-Duckworth, secondo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Forse non nel modo in cui aveva sperato di vincere al suo ritorno a Melbourne dopo i trionfi conquistati nel 2024 e nel 2025, ma l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open è iniziata con il piede giusto. Il numero due del mondo ha avuto la meglio sul francese Hugo Gaston, che sul risultato di 6-2 6-1 è stato costretto al ritiro al termine del secondo set a causa di problemi intestinali che non gli hanno permesso di portare a compimento il match. L'azzurro per continuare la sua corsa alla difesa del titolo affronterà ora il beniamino di casa James Duckworth, che all'esordio ha avuto la meglio al quinto set su Dino Prizmic.