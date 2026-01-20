Sinner-Duckworth, secondo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Forse non nel modo in cui aveva sperato di vincere al suo ritorno a Melbourne dopo i trionfi conquistati nel 2024 e nel 2025, ma l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open è iniziata con il piede giusto. Il numero due del mondo ha avuto la meglio sul francese Hugo Gaston, che sul risultato di 6-2 6-1 è stato costretto al ritiro al termine del secondo set a causa di problemi intestinali che non gli hanno permesso di portare a compimento il match. L'azzurro per continuare la sua corsa alla difesa del titolo affronterà ora il beniamino di casa James Duckworth, che all'esordio ha avuto la meglio al quinto set su Dino Prizmic.
Sinner-Duckworth, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Duckworth, valida per il secondo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena giovedì 22 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Duckworth
Sono tre i precedenti tra Sinner e Duckworth, con l'azzurro avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale ai quarti di finale del torneo di Sofia del 2021, dove Jannik si impose con lo score di 7-6(4) 6-4.
Dove vedere il match in tv
L'incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.
Australian Open 2026, il montepremi
PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)
SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)
TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)
OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)
QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)
SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)
FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)
VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)