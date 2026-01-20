Bertolucci, ironia sui completi di Sinner: "Forse c'è uno sponsor in arrivo..."

L’ironia corre sui social e questa volta il protagonista è Jannik Sinner, con un assist decisamente originale firmato da Paolo Bertolucci. L’ex tennista e commentatore ha condiviso un collage che ritrae l’azzurro in quattro outfit diversi, accomunati da colori decisamente… gastronomici. Nell’immagine, Sinner appare con: maglia giallo chiaro, accostata a un tubo di maionese Heinz, una maglia rossa abbinata al ketchup, una maglia gialla associata alla mostarda e una maglia verde, collegata al dill relish, la salsa all’aneto. Tutti tubi firmati Heinz.