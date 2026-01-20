Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bertolucci, ironia sui completi di Sinner: "Forse c'è uno sponsor in arrivo..."

Bertolucci, ironia sui completi di Sinner: "Forse c'è uno sponsor in arrivo..."

L’ex tennista e oggi commentatore tv ha postato sui social una simpatica immagine dell’azzurro…
1 min

L’ironia corre sui social e questa volta il protagonista è Jannik Sinner, con un assist decisamente originale firmato da Paolo Bertolucci. L’ex tennista e commentatore ha condiviso un collage che ritrae l’azzurro in quattro outfit diversi, accomunati da colori decisamente… gastronomici. Nell’immagine, Sinner appare con: maglia giallo chiaro, accostata a un tubo di maionese Heinz, una maglia rossa abbinata al ketchup, una maglia gialla associata alla mostarda e una maglia verde, collegata al dill relish, la salsa all’aneto. Tutti tubi firmati Heinz.

L’ironia di Bertolucci su Sinner

A completare il tutto la didascalia ironica: “Sinner Sauce Slam is complete”, come se il campione azzurro avesse conquistato uno Slam non sui campi da tennis, ma nel reparto salse. E Bertolucci ha commentato: “Sponsor in arrivo?”, alimentando ulteriormente il sorriso dei tifosi e la viralità del post.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner-Duckworth, secondo turno Australian OpenGaston in lacrime a fine gara

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS