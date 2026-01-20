Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
L'entrata in campo pazzesca di Osaka: il pubblico dell'Australian Open non crede a quello che vede

La tennista giapponese ha stupito gli spettatori della Rod Laver Arena con un abito ispirato ad una medusa che è già diventato virale
1 min
Tagsnaomi osakaAustralian Open

Un'entrata che è già diventata iconica. Come spesso ci ha già abituati, Naomi Osaka si è resa autrice di un ingresso in campo pazzesco per celebrare il suo esordio agli Australian Open, torneo nel quale ha trionfato nel 2019 e nel 2021. Prima della sua sfida con la croata Antonia Ruzic, Osaka è entrata in campo indossando un abito Nike da lei ideato con una lunga tunica turchese e un cappello bianco al quale era attaccato una grande farfalla con tanto di velo trasparente e ombrellino per ricordare la figura di una medusa. Un outfit che ha letteralmente già fatto impazzire tutti. 

Osaka al secondo turno

Nonostante l'entrata di grande classe, non sono mancati per Osaka i problemi in campo. Dopo aver conquistato senza particolari patemi il primo set, la giapponese ha dovuto fare i conti con la potenza e le trame tattiche della Ruzic che la hanno messa in estrema difficoltà. Alla fine l'ex numero uno del mondo è comunque riuscita a recuprare un break di svantaggio nel terzo set e poi ad imporsi con lo score di 6-3 3-6 6-4 per approdare al secondo turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

