L'entrata in campo pazzesca di Osaka: il pubblico dell'Australian Open non crede a quello che vede

Un'entrata che è già diventata iconica. Come spesso ci ha già abituati, Naomi Osaka si è resa autrice di un ingresso in campo pazzesco per celebrare il suo esordio agli Australian Open, torneo nel quale ha trionfato nel 2019 e nel 2021. Prima della sua sfida con la croata Antonia Ruzic, Osaka è entrata in campo indossando un abito Nike da lei ideato con una lunga tunica turchese e un cappello bianco al quale era attaccato una grande farfalla con tanto di velo trasparente e ombrellino per ricordare la figura di una medusa. Un outfit che ha letteralmente già fatto impazzire tutti.