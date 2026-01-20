Corriere dello Sport.it
Sinner esaltato da Federica Brignone: "Fenomenale. Non è paragonabile a quello che io...

Il tennista italiano, numero 2 del ranking monddiale, segue da lontano la connazionale tornata in Coppa del Mondo di sci dopo l'infortunio: "So quello che ha passato"
2 min
Tags

Jannik Sinner, dopo aver superato agilmente il francese Gaston, che alla fine del secondo set ha abbandonato l'incontro in lacrime per un infortunio, si prepara alla sfida contro Duckworth. Però nel frattempo segue le connazionali impegnate nella Coppa del Mondo di sci, parlando anche delle differenze tra i due sport.

Sinner: "Brignone? Quasi nessuno come lei. Le auguro il meglio"

Il ritorno a Kronplatz di Federica Brignone dopo l'infortunio è stato un gran momento per lo sport italiano, la sciatrice italiana ha appena concluso lo slalom gigante, classificandosi sesta, lasciando tutti a bocca aperta ed anche Sinner ha parlato di lei:" Quello ha fatto e quello che sta facendo Federica Brignone, a prescindere dai risultati che farà, quasi nessuno riesce a farlo. Le auguro solo il meglio alle Olimpiadi, perché così quanto ha speso in palestra per fare tutto bene. Ci sono questi fenomeni come lei e come Sofia Goggia, a cui magari è successo qualcosa prima delle gare, che hanno qualcosa in più e Federica è una di quelle. Quello che ha passato lei non possiamo paragonarlo con quello che ho avuto io nel passato. Io non ho mai avuto un infortunio tale da restare fuori per così tanto tempoLo sci ed il tennis sono due sport totalmente diversi, perché se ti succede qualcosa durante la stagione sei fuori per tutta la stagione, mentre nel tennis se succede magari oggi qualcosa puoi tornare in campo tra due o tre mesi. Poi nel tennis c'è molto meno rischio, nello sci ti serve anche il coraggio di andare lì di nuovo al cancelletto e ti devi buttare". 

