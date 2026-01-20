Darderi e il divertente racconto dei problemi intestinali agli Australian Open: "A un certo punto ho sentito qualcosa e..."

Maledetta influenza intestinale. Sarà il caldo australiano, sarà la tensione del debutto o forse tutte e due le cose insieme. Sta di fatto che dopo Flavio Cobolli, anche Luciano Darderi ha dovuto fronteggiare l'imprevisto fisico più fastidioso per un atleta impegnato per ore su un campo da tennis per una partita dello Slam al meglio dei cinque set: il mal di pancia. Al contrario del collega romano, Darderi è però riuscito a fronteggiare il fastidio e ad avere la meglio di Cristian Garin in tre lunghissimi set (7-6, 7-5, 7-6).

Darderi e il racconto dei problemi intestinali durante la sfida con Garin in Australia

"Avevo dei forti dolori e dovevo andare in bagno, è stato complicato", ha raccontato Darderi. "Il problema al piede l'ho risolto prendendo una cosa ma ho dimenticato il gastroprotettore e quindi poi ho patito parecchi problemi durante il match. Dovevo uscire dal campo quando ho sentito lo stimolo, dovevo andare in bagno ma la regola lo consente solo al cambio campo, per un minuto, e non sono riuscito", ha spiegato l'italo-argentino in conferenza stampa. "Metteteci anche la tensione nello sfidare un amico come Garin: ci conosciamo bene e so quanto è ostico come giocatore. Poi ci si è messo anche il caldo tanto che al terzo set mi stavano venendo anche i crampi. Ho preso dei sali, dei ‘gel’ e penso che tutto insieme, alla fine, ha fatto una bomba nella pancia. Giocare cinque set in queste condizioni è sempre difficile. Bisogna saper gestire le situazioni, anche quelle difficili", ha concluso Darderi.