Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi passa, Maestrelli ko
Lorenzo Musetti batte Lorenzo Sonego, si aggiudica il derby azzurro e vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista carrarino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in due ore e 49 minuti. Nel prossimo turno il tennista azzurro affronterà uno tra Tsitsipas e Machach. Passa il turno anche Luciano Darderi che ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez in quattro set con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in due ore e 29 di gioco. Nel prossimo turno Darderi troverà il russo Karen Khachanov, che ha superato a sua volta l'americano Basavareddy in tre set.
Eliminati Maestrelli e la coppia Bolelli-Vavassori
Termina l'avventura di Francesco Maestrelli sconfitto da Novak Djokovic. Il numero quattro del mondo si è imposto in tre set con il risultato di 6-3, 6-2, 6-2. Delusione per il torneo di doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti da Hendrik Jebens (Germania) e Ray Ho (Taiwan) per 6-7 (6), 7-6 (2), 6-4.