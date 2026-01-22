Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi passa, Maestrelli ko© APS

Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi passa, Maestrelli ko

Il tennista carrarino si impone in tre set. Eliminati Bolelli e Vavassori nel doppio
1 min

Lorenzo Musetti batte Lorenzo Sonego, si aggiudica il derby azzurro e vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista carrarino si è imposto in tre set  con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in due ore e 49 minuti. Nel prossimo turno il tennista azzurro affronterà uno tra Tsitsipas e Machach. Passa il turno anche Luciano Darderi che ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez  in quattro set con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in due ore e 29 di gioco. Nel prossimo turno Darderi troverà il russo Karen Khachanov, che ha superato a sua volta l'americano Basavareddy in tre set.

Eliminati Maestrelli e la coppia Bolelli-Vavassori

Termina l'avventura di Francesco Maestrelli sconfitto da Novak Djokovic. Il numero quattro del mondo si è imposto in tre set con il risultato di 6-3, 6-2, 6-2. Delusione per il torneo di doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti da Hendrik Jebens (Germania) e Ray Ho (Taiwan) per 6-7 (6), 7-6 (2), 6-4.

