Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi passa, Maestrelli ko

Lorenzo Musetti batte Lorenzo Sonego, si aggiudica il derby azzurro e vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista carrarino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in due ore e 49 minuti. Nel prossimo turno il tennista azzurro affronterà uno tra Tsitsipas e Machach. Passa il turno anche Luciano Darderi che ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez in quattro set con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in due ore e 29 di gioco. Nel prossimo turno Darderi troverà il russo Karen Khachanov, che ha superato a sua volta l'americano Basavareddy in tre set.