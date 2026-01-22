Sonego, il bel gesto da fratello a Musetti prima di uscire dal campo: il pubblico reagisce così
È andato a Lorenzo Musetti il derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego agli Australian Open. Il tennista carrarino, testa di serie numero 5 del tabellone, dopo il successo al debutto su Raphael Collignon si è imposto sul connazionale e amico con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. Una sfida dominata in lungo e in largo dall’allievo di Simone Tartarini, che è apparso sempre in controllo del gioco e del match. Grazie a questo successo, Musetti stacca dunque il pass per il terzo turno, dove attende il vincitore della sfida tra Tomas Machac e Stefanos Tsitsipas.
Sonego, il gesto con Musetti a fine partita
Al termine di una partita nella quale non è riuscito ad esprimersi ai suoi massimi livelli, Sonego non ha mancato occasione per complimentarsi con il suo grande amico, oggi avversario, per la prestazione messa in mostra. Il tennista piemontese si è reso autore di un bel gesto all'uscita dal campo con un bell'abbraccio a bordo campo che ha scatenato la reazione compiaciuta del pubblico sugli spalti.