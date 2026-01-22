Sonego, il bel gesto da fratello a Musetti prima di uscire dal campo: il pubblico reagisce così

È andato a Lorenzo Musetti il derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego agli Australian Open. Il tennista carrarino, testa di serie numero 5 del tabellone, dopo il successo al debutto su Raphael Collignon si è imposto sul connazionale e amico con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. Una sfida dominata in lungo e in largo dall’allievo di Simone Tartarini, che è apparso sempre in controllo del gioco e del match. Grazie a questo successo, Musetti stacca dunque il pass per il terzo turno, dove attende il vincitore della sfida tra Tomas Machac e Stefanos Tsitsipas.