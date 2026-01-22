Musetti, il commovente motivo dietro la dedica sulla telecamera all’allenatore Tartarini dopo la vittoria agli Australian Open
Per la seconda volta in carriera, dopo esserci già riuscito lo scorso anno, Lorenzo Musetti ha staccato il pass per il terzo turno degli Australian Open. Testa di serie numero 5 del tabellone, l'azzurro ha fatto suo il derby con Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 nonostante una vigilia complicata, spiegata poi dalla dedica a fine match con la firma sulla telecamera: "Per Simone e Damiano". Il tennista carrarino ha infatti dovuto fare a meno nel box della presenza del suo coach Simone Tartarini, colpito da un grave lutto familiare, e del preparatore Damiano Morucci, rientrato in Italia per motivi personali.
Musetti, il motivo della dedica
"Damiano, il mio preparatore atletico, non c’era per motivi di salute - ha raccontato Musetti -. È stata una settimana complicata da gestire in termini di vita reale: il tennis è uno sport bellissimo ed è la nostra professione, poi però c'è anche un aspetto molto importante che non dobbiamo mai dimenticare. Questo, invece di darmi pressione o tensione, credo mi abbia responsabilizzato un po', infatti ho affrontato questa partita con un'attenzione maggiore. Per questo ho dedicato la vittoria a loro. Qui non sono mai andato in seconda settimana, ma ora sento che le condizioni si adattano di più al mio gioco. Questo mi dà fiducia".