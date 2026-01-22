Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti, il commovente motivo dietro la dedica sulla telecamera all’allenatore Tartarini dopo la vittoria agli Australian Open

Il tennista carrarino, testa di serie numero 5 del tabellone, ha vinto il derby con Lorenzo Sonego per approdare al terzo turno
2 min
TagsLorenzo MusettiAustralian Open

Per la seconda volta in carriera, dopo esserci già riuscito lo scorso anno, Lorenzo Musetti ha staccato il pass per il terzo turno degli Australian Open. Testa di serie numero 5 del tabellone, l'azzurro ha fatto suo il derby con Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 nonostante una vigilia complicata, spiegata poi dalla dedica a fine match con la firma sulla telecamera: "Per Simone e Damiano". Il tennista carrarino ha infatti dovuto fare a meno nel box della presenza del suo coach Simone Tartarini, colpito da un grave lutto familiare, e del preparatore Damiano Morucci, rientrato in Italia per motivi personali.

Musetti, il motivo della dedica

"Damiano, il mio preparatore atletico, non c’era per motivi di salute - ha raccontato Musetti -. È stata una settimana complicata da gestire in termini di vita reale: il tennis è uno sport bellissimo ed è la nostra professione, poi però c'è anche un aspetto molto importante che non dobbiamo mai dimenticare. Questo, invece di darmi pressione o tensione, credo mi abbia responsabilizzato un po', infatti ho affrontato questa partita con un'attenzione maggiore. Per questo ho dedicato la vittoria a loro. Qui non sono mai andato in seconda settimana, ma ora sento che le condizioni si adattano di più al mio gioco. Questo mi dà fiducia".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sonego, il bel gesto da fratello a MusettiSinner-Duckworth, segui la diretta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS