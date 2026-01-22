Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Il labiale di Maestrelli a Djokovic a rete dopo la sconfitta in Australia: "Nole, non me la dimentico..." 

Il tennista pisano ha perso giocando una partita bellissima e alla fine ha voluto omaggiare in campo il fuoriclasse serbo dopo la sfida agli Australian Open
Simone Zizzari
Immaginate per un attimo la scena: siete il numero 141 del mondo, avete appena vinto la prima partita in uno Slam in carriera e vi ritrovate tutto d'un tratto sul campo della Rod Laver Arena a sfidare la leggenda Novak Dokovic. No, non è stato un sogno quello che ha vissuto il pisano Francesco Maestrelli ma una bellissima, indimenticabile giornata. E poco male che si sia conclusa con una sconfitta per 6-3, 6-3, 6-2, al termine, peraltro, di una partita giocata talmente bene da lasciare anche un pizzico d'amarezza. Il ricordo resterà indelebile nella carriera (e nella testa) di questo giovane 23enne.

La frase di Maestrelli a Djokovic: "Non la dimenticherò mai"

L'emozione provata in questa giornata così speciale è tutta nelle parole che lo stesso Maestrelli ha dedicato a Nole al termine del match. Il serbo ha appena conquistato il punto decisivo e avvicinatosi alla rete per salutare e complimentarsi con l'azzurro, gli ha rivolto una frase con uno sguardo pieno di soddisfazione: "Bravo, sei stato bravo". Maestrelli a quel punto gli ha risposto così: "Grazie, grazie, grazie della lezione. Non la dimenticherò mai questa, in bocca al lupo". Un momento che resterà per sempre. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

