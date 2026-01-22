Il labiale di Maestrelli a Djokovic a rete dopo la sconfitta in Australia: "Nole, non me la dimentico..." 

Immaginate per un attimo la scena: siete il numero 141 del mondo, avete appena vinto la prima partita in uno Slam in carriera e vi ritrovate tutto d'un tratto sul campo della Rod Laver Arena a sfidare la leggenda Novak Dokovic. No, non è stato un sogno quello che ha vissuto il pisano Francesco Maestrelli ma una bellissima, indimenticabile giornata. E poco male che si sia conclusa con una sconfitta per 6-3, 6-3, 6-2, al termine, peraltro, di una partita giocata talmente bene da lasciare anche un pizzico d'amarezza. Il ricordo resterà indelebile nella carriera (e nella testa) di questo giovane 23enne.