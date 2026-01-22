Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Sinner-Spizzirri, terzo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Vittoria in tre set contro James Duckworth per il numero due del mondo, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025
2 min

Ancora tutto facile per Jannik Sinner, che approda al terzo turno degli Australian Open. Il numero due del mondo, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, dopo il successo all'esordio su Hugo Gaston ha superato l'australiano James Duckworth con il punteggio di  6-1 6-4 6-2 in un'ora e 59 minuti di gioco. Per un posto negli ottavi di finale l'azzurro affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, giustiziere al primo turno del numero 28 del seeding Joao Fonseca

Sinner-Spizzirri, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Spizzirri, valida per il terzo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena sabato 24 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Sinner e Spizzirri

Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

