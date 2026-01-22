Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Sinner prende in giro Vagnozzi dopo il match: "Bravo, anche se al 1 Point Slam ha perso subito..." © EPA

Sinner prende in giro Vagnozzi dopo il match: "Bravo, anche se al 1 Point Slam ha perso subito..."

Il tennista azzurro diverte il pubblico australiano con una battuta sul suo coach. Nel prossimo turno affronterà Spizzirri: "Non lo conosco bene"
1 min

"Sto provando a cambiare qualcosa nel mio gioco. Lavoro insieme a Vagnozzi, che ha delle mani fantastiche... anche se al 1 PointSlam ha perso subito". Al termine della sfida con l'australiano Duckworth, che ha permesso al tennista azzurro di approdare al terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha divertito il pubblico presente, con una battuta sul suo coach. Il numero uno al mondo ha dominato la sfida ed ha confermato di "stare molto bene, di mente e nel corpo".

Sinner su Spizzirri: "Lo conosco poco"

"E' il modo migliore per cominciare la stagione, e in un torneo così importante per me", ha ribadito Sinner, che ha poi parlato delle variazioni al suo gioco: "Sono a buon punto ma devo sempre migliorare: ad esempio la smorzata di rovescio spesso non arriva ancora a rete". Nel prossimo turno affronterà Spizzirri: "L'ho seguito un po' l'anno scorso e l'ho visto nel suo incontro di oggi: è un giocatore molto aggressivo, ma non ci ho mai giocato contro e non lo conosco cosi' bene: ora lo studierò".

