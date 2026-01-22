Lo sguardo di Sinner diventa virale: "Jannik, ricordati che non ti ho fatto nulla..."
Mettendo in mostra una prestazione di altissimo livello, Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno degli Australian Open. Il numero due del mondo, dopo il successo all'esordio su Hugo Gaston, si è sbarazzato senza particolari problemi anche dell'australiano James Duckworth riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. 18 gli ace messi a segno dal campione azzurro, che ha annullato tutte e quattro le palle break concesse all'avversario e messo a segno 31 vincenti a fronte di soli 17 errori non forzati. Una prova che gli ha permesso di guadagnare la sfida che metterà in palio un posto negli ottavi di finale contro Eliot Spizzirri.
Sinner, lo sguardo che "impaurisce" i social
Di perdere energie inutili Sinner sembra non averne proprio voglia conoscendo l'importanza di gestire le forze soprattutto nei primi turni di un torneo dello Slam. Sui social è già diventato virale lo sguardo di Jannik che raffigura perfettamente il suo killer instinct. Per questo su uno sguardo rivolto dall'azzurro durante il match al proprio angolo si rincorrono i commenti "spaventati". "Jack Nicholson in Shining mi fa meno paura" - ha scritto qualcuno, oppure "Questo sguardo da demone mi fa paura" e "Quello sguardo... evil sinner is so bad", ma anche "L'unica cosa che ho notato è lo sguardo "cattivo" del nostro Sinner".