giovedì 22 gennaio 2026
Moutet studia Sinner per battere Alcaraz: "Jannik mi ha dimostrato che..."

Sarà il tennista francese, che al secondo turno ha sfruttato il ritiro di Michael Zheng, il prossimo avversario del numero uno al mondo agli Australian Open
jannik sinner Carlos Alcaraz corentin moutet

Continua finora verso intoppi la corsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso la finale degli Australian Open. Se l'azzurro ha avuto vita facile all'esordio contro Hugo Gaston e poi nel secondo turno contro James Duckworth, lo spagnolo ha prima superato il beniamino di casa Adam Walton e poi il tedesco Yannick Hanfmann. Sulla strada del numero uno al mondo ci sarà ora Corentin Moutet, già avversario di Sinner al Roland Garros di due anni fa.

Moutet prepara la sfida con Alcaraz

In conferenza stampa, il francese ha detto che si ispirerà proprio a quella partita di Parigi contro Sinner, dove riuscì a vincere un set, per provare a darsi una possibilità contro Alcaraz a Melbourne: "Ovviamente Carlos è uno dei migliori giocatori del mondo e sono convinto che, se esprimerò il mio miglior livello, questa partita mi insegnerà molte cose su di me come tennista. Gioco per vivere esperienze come quella di affrontare Carlos su un campo importante, perché le emozioni che si scatenano in quel contesto sono insostituibili. Quel match contro Sinner al Roland Garros mi ha dimostrato che si può dominare un tennista di questo livello per un set e poi essere travolti non appena si abbassa un po’ il rendimento. Quel giorno sono uscito dal campo sapendo che potevo competere alla pari contro questo tipo di tennisti, che non avevo paura di nulla e che lo avevo messo in difficoltà, ma anche che mi era impossibile mantenere a lungo l’intensità necessaria per batterlo".

