venerdì 23 gennaio 2026
Mal di stomaco e la fuga in bagno: Jasmine Paolini e l'eliminazione da incubo agli Australian Open

La numero uno d'Italia si è arresa in due set alla statunitense Iva Jovic dopo aver avvertito qualche problema fisico al termine del primo parziale
Continuano i problemi di stomaco agli Australian Open. Da Flavio Cobolli, che non è riuscito ad esprimersi ai suoi massimi livelli nella sfida di esordio contro Arthur Fery passando per Luciano Darderi, in difficoltà nel match poi vincto contro Cristian Garin fino ad arrivare a Hugo Gaston, costretto al ritiro al termine del secondo set nel confronto con Jannik Sinner. L'ultima a farne le spese in ordine di tempo è stata Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno dalla classe 2007 statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-2 7-6(3) dopo un'ora e 46 minuti di gioco. 

Problemi fisici per Paolini contro Jovic

Durante la sfida che metteva in palio un posto negli ottavi di finale di Melbourne, Paolini ha dovuto fare i conti con un malessere fisico che nel corso del primo set l'ha costretta anche a chiedere l’intervento in campo del medico del torneo. La numero uno d'Italia ha cominciato a toccarsi la zona dell’addome per un problema intestinale. La toscana ha poi ingerito una pasticca ed è corsa in bagno al termine del primo parziale perso nettamente per 6-2. 

