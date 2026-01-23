Bublik e la svolta che gli ha cambiato la vita: "Ho fatto una cosa, e..."
Bublik e il momento della svolta
"Senza dubbio mi diverto di più a vincere rispetto alle stagioni passate - le parole del numero 10 del mondo -. Questo modo di giocare è iniziato più o meno a Madrid, Roma e Torino l'anno scorso, e ho continuato su questa strada. Quando le cose funzionano, non c'è motivo di cambiare. Per me ora si tratta di mantenere la costanza, il ritmo e continuare a fare ciò che sta dando risultati. Finché funziona, continuerò così. Se in qualche momento sarà necessario modificare qualcosa, spero di rendermene conto in tempo e di non perdere il ritmo come mi è successo all'inizio del 2025. Sono stato molti anni nel circuito, otto stagioni consecutive nella top 50, e prima ero già nella top 100. Prima mangiavo male e trascuravo le abitudini, mentre ora non lo faccio perché è una mia scelta. Se guardo indietro con la mentalità di oggi, forse sembra che abbia sprecato tempo, ma ero felice e ne conoscevo le conseguenze".