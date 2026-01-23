Bublik e la svolta che gli ha cambiato la vita: "Ho fatto una cosa, e..."

Bublik e il momento della svolta

Continua il fantastico periodo di forma di. Sulla scia di quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, il tennista kazako, che ha inaugurato il nuovo anno con l'ingresso in Top 10, ha raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno deglibattendo all'esordioin tre set e poi nello stesso modo anche, sconfitto con il punteggio di 7-5 6-4 7-5. Risultati frutto di una crescita mentale della quale Bublik ha voluto parlare in conferenza stampa.

"Senza dubbio mi diverto di più a vincere rispetto alle stagioni passate - le parole del numero 10 del mondo -. Questo modo di giocare è iniziato più o meno a Madrid, Roma e Torino l'anno scorso, e ho continuato su questa strada. Quando le cose funzionano, non c'è motivo di cambiare. Per me ora si tratta di mantenere la costanza, il ritmo e continuare a fare ciò che sta dando risultati. Finché funziona, continuerò così. Se in qualche momento sarà necessario modificare qualcosa, spero di rendermene conto in tempo e di non perdere il ritmo come mi è successo all'inizio del 2025. Sono stato molti anni nel circuito, otto stagioni consecutive nella top 50, e prima ero già nella top 100. Prima mangiavo male e trascuravo le abitudini, mentre ora non lo faccio perché è una mia scelta. Se guardo indietro con la mentalità di oggi, forse sembra che abbia sprecato tempo, ma ero felice e ne conoscevo le conseguenze".