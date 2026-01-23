Becker sprona Musetti: "Non è colpa di Sinner e Alcaraz se..."

In una recente intervista Boris Becker è tornato a parlare della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi già assoluti protagonisti agli Australian Open, saranno ancora una volta proprio il numero uno e il numero due del mondo i principali pretendenti alla conquista del titolo del primo Slam della stagione. Sull'argomento è stato interrogato il campione tedesco, sei volte campione Slam. "Credo - le parole di Becker - che sia una rivalità molto sana. Stiamo parlando di due personalità completamente diverse, stili differenti, in tutto. Non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, ed è proprio questo che la rende molto emozionante. Ricordo che Nadal e Djokovic hanno giocato circa 50 volte, così come Djokovic e Federer, e avevi un trio che si affrontava praticamente in tutti i grandi tornei e nessuno si è mai stancato. Quindi non credo che esista il rischio di stancarsi di una finale Sinner–Alcaraz".