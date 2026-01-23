Corriere dello Sport.it
Becker sprona Musetti: "Non è colpa di Sinner e Alcaraz se..."

Il sei volte campione Slam ha parlato della rivalità tra il numero uno e il numero due del mondo e dell'ascesa del tennista carrarino
2 min
TagsLorenzo MusettiBoris Becker

In una recente intervista Boris Becker è tornato a parlare della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi già assoluti protagonisti agli Australian Open, saranno ancora una volta proprio il numero uno e il numero due del mondo i principali pretendenti alla conquista del titolo del primo Slam della stagione. Sull'argomento è stato interrogato il campione tedesco, sei volte campione Slam. "Credo - le parole di Becker - che sia una rivalità molto sana. Stiamo parlando di due personalità completamente diverse, stili differenti, in tutto. Non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, ed è proprio questo che la rende molto emozionante. Ricordo che Nadal e Djokovic hanno giocato circa 50 volte, così come Djokovic e Federer, e avevi un trio che si affrontava praticamente in tutti i grandi tornei e nessuno si è mai stancato. Quindi non credo che esista il rischio di stancarsi di una finale Sinner–Alcaraz".

Becker sprona Musetti

"La domanda è piuttosto per gli altri giocatori – ha proseguito il tedesco - Penso a Zverev, a Musetti, forse a Djokovic. Quindi la domanda è per quelli che vengono da dietro: se vogliono un cambiamento e cosa faranno per ottenerlo. Non si può dare la colpa a Sinner o ad Alcaraz. Stanno facendo un lavoro incredibile. Stanno vivendo la loro rivalità, nel senso che ormai esiste una vera cultura di tifosi attorno a entrambi i giocatori, ed è per questo che il tennis continua ad essere estremamente popolare. È grazie a loro. Quindi, per il bene del tennis, spero che continuino a vincere".

Tutte le news di Tennis

