venerdì 23 gennaio 2026
Il duro sfogo di Sabalenka contro il caldo, sbotta in conferenza: "Giocare così è una cosa..."

La numero uno del mondo, finalista lo scorso anno a Melbourne, ha staccato il pass per gli ottavi grazie alla vittoria su Anastasia Potapova
Aryna Sabalenka Australian Open

Faticando decisamente più del previsto, Aryna Sabalenka ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open. Ci sono voluti due tie-break alla numero uno del mondo per battere Anastasia Potapova al termine di una partita complicata nella quale ha anche subito una rimonta da 4-0 nel secondo set. "È stata una partita dura - ha spiegato la bielorussa, finalista lo scorso anno a Melbourne -, lei ha giocato un tennis incredibile. Ho cercato di lottare e sono contenta della mentalità che ho mostrato oggi, mi ha davvero aiutata a vincere". Per un posto nei quarti Sabalenka se la vedrà con Victoria Mboko.

Sabalenka, lo sfogo in conferenza

La bielorussa ha poi alzato la voce sulle complicate condizioni di gioco: "La temperatura oggi ha raggiunto i 35-36 gradi, ma credo che ci sia una regola sul caldo. Credo che gli stadi debbano essere coperti, ma che su quelli esterni ci sia una regola. Non vorrei giocare in queste condizioni. Non fa bene al nostro corpo, ma sono contenta che ci sia questa regola sul caldo. Spero che gli stadi siano coperti perché il tempo è stato pazzesco. Vedremo chi si adatterà meglio a queste condizioni".

Tutte le news di Tennis

