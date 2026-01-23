Il duro sfogo di Sabalenka contro il caldo, sbotta in conferenza: "Giocare così è una cosa..."

Faticando decisamente più del previsto, Aryna Sabalenka ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open. Ci sono voluti due tie-break alla numero uno del mondo per battere Anastasia Potapova al termine di una partita complicata nella quale ha anche subito una rimonta da 4-0 nel secondo set. "È stata una partita dura - ha spiegato la bielorussa, finalista lo scorso anno a Melbourne -, lei ha giocato un tennis incredibile. Ho cercato di lottare e sono contenta della mentalità che ho mostrato oggi, mi ha davvero aiutata a vincere". Per un posto nei quarti Sabalenka se la vedrà con Victoria Mboko.