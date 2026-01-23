Campanello d'allarme per Sinner e Djokovic agli Australian Open: "Condizioni infernali"

Si avvicina alla conclusione la prima settimana degli Australian Open. Se Carlos Alcaraz ha già prenotato il suo posto per gli ottavi di finale con il successo ottenuto ai danni di Corentin Moutet, Jannik Sinner sarà di scena nella giornata di sabato nella sua sfida di terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri. Insieme a lui anche Novak Djokovic, che per approdare alla seconda settimana se la dovrà invece vedere con l'olandese Botic Van de Zandschulp. Sia l'azzurro che il serbo dovranno affrontare non solo i propri avversari, ma delle temperature che a Melbourne si prevedono elevatissime.