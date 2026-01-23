Campanello d'allarme per Sinner e Djokovic agli Australian Open: "Condizioni infernali"
Si avvicina alla conclusione la prima settimana degli Australian Open. Se Carlos Alcaraz ha già prenotato il suo posto per gli ottavi di finale con il successo ottenuto ai danni di Corentin Moutet, Jannik Sinner sarà di scena nella giornata di sabato nella sua sfida di terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri. Insieme a lui anche Novak Djokovic, che per approdare alla seconda settimana se la dovrà invece vedere con l'olandese Botic Van de Zandschulp. Sia l'azzurro che il serbo dovranno affrontare non solo i propri avversari, ma delle temperature che a Melbourne si prevedono elevatissime.
I provvedimenti dell'organizzazione contro il caldo
Proprio per far fronte al caldo, gli organizzatori di Tennis Australia hanno deciso di prendere provvedimenti in anticipo per quanto riguarda l'ordine di gioco di sabato. A Melbourne si prevede che le temperature supereranno i 40 °C con un alto rischio di interruzione delle partite al superamento della soglia consentita. La giornata di gioco inizierà infatti mezz'ora prima del solito, alle 10:30 locali (mezzanotte e mezza in Italia) con Sinner che scenderà in campo nel secondo match in programma sulla Rod Laver Arena non prima delle ore 2:00 italiane. La maggior parte degli incontri di singolare si giocherà inoltre nei tre stadi coperti.