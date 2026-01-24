Sinner, che spavento: batte i crampi, il caldo e Spizzirri. Ora il derby con Darderi

Jannik Sinner rischia grosso contro Spizzirri, il numero 85 al mondo che aveva battuto Fonseca nel primo turno. L'azzurro perde il primo set 6-4 (cedendo tre volte il servizio), va ancora sotto di un break nel secondo, prima di recuperare e vincere (6-3). All'inizio del terzo set il tennista altoatesino viene colpito dai crampi e cede ancora il servizio. "Non so cosa fare" , dice alla panchina, manifestando tutta la sua difficoltà in campo. Nel momento più complicato, è scattata la regola del caldo estremo, che ha portato gli organizzatori a sospendere il match. Il tetto della Rod Laver Arena è stato chiuso e la pausa ha permesso a Jannik Sinner di riprendersi. Una volta ripreso il gioco, l'azzurro ha vinto cinque dei successivi sei game, aggiudicandosi il terzo set. Nel quarto, si è imposto con il risultato di 6-4.

Sinner: "Avevo crampi ovunque".

"Oggi ho faticato fisicamente. Sono stato fortunato con la regola del caldo", ha dichiarato Sinner. "Con il passare del tempo mi sono sentito sempre meglio". Prima dello stop, l'azzurro era in difficoltà: "È iniziato dalle gambe. Poi è arrivato alle braccia. Avevo crampi un pò ovunque", ha detto. "Questo è lo sport. Ho cercato di restare il più calmo possibile. Sono qui per lottare, per giocare ogni punto nel miglior modo possibile".

Sinner, negli ottavi il derby con Darderi

Sinner negli ottavi di finale affronterà Luciano Darderi, che si è imposto in quattro set contro il russo Kare Khachanov, teste di serie numero 15 del torneo in tre ore e 26 minuti di gioco. Il tennista azzurro vince il primo set al tie break (7-5), perde il secondo 3-6, ma si impone nel terzo (6-3) e nel quarto 6-4. Un successo che gli spalanca le porte degli ottavi di finale degli Australian Open e che gli permette di raggiungere il suo best ranking (è già numero 23 al mondo).

Musetti a fatica con Machac

Passa il turno anche Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino vince la battaglia con il ceco Tomas Machac. 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2, in quattro ore e 25 minuti in campo ."Sono davvero contento di aver ottenuto questa vittoria. Si tratta della mia prima volta nella seconda settimana qui e sono felice.Alla fine è stato un po' meglio con il tetto chiuso, ma giocavamo già da 4 ore. Entrambi abbiamo mantenuto alto il livello di intensità e atletismo durante gli scambi", il commento del numero 5 al mondo (che viaggia verso la terza posizione in classifica), che negli ottavi affronterà il vincente del match tra l'americano Taylor Fritz e lo svizzero Stan Wawrinka.