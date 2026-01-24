Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti ci ricasca, il labiale non lascia dubbi: quante critiche sui social

Il tennista azzurro soffre contro Machac e si innervosisce: lo sfogo del primo set è plateale
3 min
TagsmusettiAustralian Open

Agli ottavi degli Australian Open ci sarà anche Musetti. Lorenzo, pur faticando, ha battuto in cinque set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2, vincendo una vera e proprioa battaglia di nervi, oltre che fisica. I due set che l'azzurro ha perso sono finiti entrambi 7-5 per Machac. Durante il primo, però, il nervosismo di Musetti si è palesato con più evidenza, immortalato anche dalle telecamere del torneo australiano.

Il labiale di Musetti

Sul punteggio di cinque game pari nel primo set, Musetti non riesce a salvare, nonostante lo sforzo, la palla che regala a Machac il 6-5 e che poi, di fatto, conduce l'italiano al ko per 7-5. La frustrazione in quell'istante raggiunge picchi elevatissimi che il tennista carrarino sfoga con un urlo: dal labiale si intuisce la blasfemia ripetuta due volte mentre guarda il suo angolo. Dopodiché, l'azzurro resetta e torna in campo finendo il set e la partita, ma l'accaduto ha scatenato - ovviamente - critiche da alcuni fan e utenti sui social che non hanno digerito quello sfogo.

Le parole di Musetti

Queste le parole di Musetti alla fine della partita e della qualificazione agli ottavi: "Ero preparato a lottare fino alla fine, sapevamo che ci aspettava una giornata molto calda. All'inizio non trovavo ritmo nello scambio, ero lontano dal campo. Ma ho mantenuto un'ottima mentalità e grazie a una grande condizione fisica sono riuscito a girare la partita. Sono felice che questa partita sia finita. Nel primo set a un certo punto servivo come mia madre (ti voglio bene, mamma...), ma sono riuscito a ritrovare il mio movimento, a non andare di fretta, anche grazie a un lancio di palla più alto. Con il tetto alla fine è stato molto meglio, ma giocavamo già da quattro ore. Entrambi siamo riusciti a tenere un livello di atletismo molto alto, Tomas si muove benissimo, ho trovato un modo per batterlo ed è la cosa più importante".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner, che spaventoPolemiche social su Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS