Wawrinka dice addio agli Australian Open con una birra in campo: "Me la sono meritata"

MELBOURNE - Termina al terzo turno la ' Last Dance ' di Stan Wawrinka agli Australian Open. Il tennista svizzero, 40 anni, si prepara a dire addio al tennis al termine della stagione, e il suo tour d'addio è iniziato proprio con lo Slam australiano, dove si è spinto fino al terzo turno regalando spettacolo e momenti emozionanti. Una corsa che si è chiusa contro l'americano Fritz , che lo ha battuto in quattro set e andrà a sfidare Musetti , e con un divertente siparietto dopo il match.

Wawrinka saluta gli Australian Open: "Emozione incredibile"

"È stata una grande emozione quando mi avete chiamato per darmi l'opportunità di avere un'ultima possibilità di dire addio alle persone qui a Melbourne - le parole di Wawrinka dopo il match -. Ho vissuto tantissime emozioni qui negli ultimi 20 anni grazie a voi. È stato un viaggio incredibile. Ho vinto il mio primo Grand Slam qui. È sempre un piacere tornare, ho sempre avuto tanto supporto e il motivo per cui continuo a giocare siete voi, l'amore per questo sport e le emozioni che sapete regalarmi. Mi dispiace andarmene, ma è stato un viaggio incredibile". Poi si ricorda della promessa fatta pochi giorno prima.

Wawrinka e la birra in campo: "Me la sono meritata"

Dopo la vittoria al secondo turno, infatti, Wawrinka aveva risposto ad un tifoso con una birra in mano durante la sua intervista, promettendo che ne avrebbe avuta una dopo il torneo: "Ora che sono fuori posso finalmente godermela e se non vi dispiace vorrei condividerla con Craig Tiley (l'intervistatore in campo ndr.)". Poi, tra le risate del pubblico, corre verso la sua panchina e mostra due birre in lattina pronte per l'occasione. Un po' alla Stone Cold Steve Austin, wrestler diventato celebre per bere birra dopo i suoi incontri, Wawrinka condivide la birra con Craig e beve tra gli applausi e i cori del pubblico.