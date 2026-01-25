Paura durante il match tra Alcaraz e Paul: partita interrotta a Melbourne, la richiesta di Carlos

Paura agli Australian Open. La partita tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale dello Slam di Melbourne, è stata interrotta per oltre dieci minuti a causa di un malore sugli spalti. Uno spettatore si è infatti sentito male, probabilmente a causa delle elevate temperature, e il giudice di sedia ha interrotto il match. Lo spettatore è stato raggiunto dai sanitari presenti alla Rod Laver Arena, che hanno prestato soccorso e portato via l'uomo.

Alcaraz, cosa ha fatto durante il match con Paul

Durante l'interruzione Alcaraz e Paul, che stavano giocando il tie break che ha deciso il primo set, poi vinto dallo spagnolo, hanno chiesto, e ottenuto, il permesso di provare il servizio, per non perdere il ritmo. Il tutto una volta saputo che lo spettatore era in buone condizioni e il match poteva serenamente riprendere.

Alcaraz vola ai quarti degli Australian Open, così ha battuto Paul

Alcaraz ha avuto, quindi, la meglio su Paul, volando ai quarti del torneo australiano. In tre set lo spagnolo ha chiuso la questione: 7-6, 6-4, 7-5 il risultato finale, vittoria numero 88 in uno Slam per il campione spagnolo. Che porta a casa un record impressionante: a meno di 23 anni Alcaraz ha disputato 14 volte i quarti di uno Slam, Borg e Becker si sono fermati a 13. D'altronde, Carlitos è in forma e si vede: arriva ai quarti di finale senza aver perso nemmeno un set e ora aspetta il numero 6 De Minaur o il numero 10 Bublik.