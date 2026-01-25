Corriere dello Sport.it
Darderi e il fuori programma durante un'intervista tv: un crampo lo paralizza. I conduttori reagiscono così

Il tennista italo-argentino ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale agli Australian Open dove affronterà Jannik Sinner
1 min
Luciano Darderi

Luciano Darderi è senza dubbio una delle più piacevoli sorprese di questo inizio di stagione. Il tennista azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale agli Australian Open grazie al successo ottenuto su Karen Khachanov con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-4 6-3. La testa di serie numero 22 del tabellone, che aveva superato al debutto Cristian Garin e poi l'argentino Sebastian Baez, sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner.

Crampi per Darderi durante l'intervista

Durante un'intervista al programma Australian Open Blue Zone, mentre era intento a commentare proprio la vittoria contro Khachanov e il suo prossimo avversario che sarà Sinner, Darderi ha accusato un crampo che gli ha praticamente paralizzato la gamba. I conduttori hanno compreso la situazione complicata e dato all'azzurro modo di recuperare.

