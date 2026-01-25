McEnroe duro su Sinner: "La chiusura del tetto agli Australian Open? A parti inverse..."
Soffrendo decisamente più del previsto Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero due del mondo, reduce da due successi senza perdere nemmeno un set, ha dovuto faticare per battere Eliot Spizzirri con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. L'azzurro ha dovuto fare i conti non solo con un avversario molto ispirato ma anche con delle conidizoni di caldo estreme che lo hanno portato anche ad accusare dei crampi e che hanno costretto l'organizzazione a chiudere il tetto della Rod Laver Arena nel corso del terzo set.
McEnroe: "Favoritismi per Sinner"
Sulla chiusura del tetto nel corso del terzo set è intervenuto anche John McEnroe. La leggenda del tennis, ex numero uno del mondo e oggi opinionista, ha parlato di favoritismi in favore di Sinner per l'interruzione del match avvenuta quando l'azzurro si trovava in svantaggio 3-1: "Sembra che ci sia un favoritismo. Se la situazione fosse stata diversa, mi piace pensare che si sarebbero comportati nello stesso modo... non so se l'avrebbero fatto".