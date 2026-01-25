McEnroe duro su Sinner: "La chiusura del tetto agli Australian Open? A parti inverse..."

Soffrendo decisamente più del previsto Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero due del mondo, reduce da due successi senza perdere nemmeno un set, ha dovuto faticare per battere Eliot Spizzirri con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. L'azzurro ha dovuto fare i conti non solo con un avversario molto ispirato ma anche con delle conidizoni di caldo estreme che lo hanno portato anche ad accusare dei crampi e che hanno costretto l'organizzazione a chiudere il tetto della Rod Laver Arena nel corso del terzo set.