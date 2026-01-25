Furlan spiazzato da Sinner: quell'aneddoto sugli Australian Open del '96

«Jannik ci ha abituato a situazioni in cui ha vinto dopo aver superato i propri limiti fisici. D’altronde era successo anche con Rune lo scorso anno». Renzo Furlan, ex n.19 ATP e storico coach di Jasmine Paolini , non è parso sorpreso dalla maniera in cui Sinner ha saputo gestire i crampi e le difficoltà poste dallo statunitense Eliot Spizzirri . «Credo che Jannik sia stato un po’ spiazzato dalle qualità tennistiche del suo avversario, che probabilmente non conosceva bene. Ma, nonostante i fastidi fisici, è uscito fuori da campione. Anche perché i crampi non sai mai cosa possano comportare».

A lei è mai successo?

«Ho avuto i crampi una sola volta, proprio a Melbourne, nel 1996. Le condizioni all’Australian Open sono complesse, non è facile idratarsi sempre nella maniera ideale. Quell’anno ebbi i crampi al primo turno contro Draper, ma riuscii comunque a vincere il match; poi entrò in campo la fortuna».

In che modo?

«Dopo due giorni avrei dovuto affrontare Albert Costa, ma non avevo ancora recuperato. Arrivò una lunga pioggia e il match fu spostato al giorno successivo. Vinsi sia con lo spagnolo che, soprattutto, con Goran Ivanisevic raggiungendo gli ottavi di finale. Fu il mio anno migliore».

È stata, per Sinner, la vittoria della testa?

«Un successo che certifica la straordinarietà di Jannik. Possiede una grande intelligenza, superiore a tutti gli altri».

Anche Luciano Darderi, suo prossimo avversario in ottavi, ha vinto un bel match contro Khachanov.

«Non mi ha stupito, ero convinto che contro il russo avrebbe disputato un ottimo incontro. Luciano è in grande ascesa, non ha niente da perdere e sta giocando il proprio miglior tennis. Per me ha un potenziale da Top 10 ATP».

Ed è un ragazzo che non ha timore reverenziale.

«Esatto, è spavaldo. Quando si entra in campo contro Sinner o Alcaraz bisogna avere due certezze: quella di avere le armi per far male tecnicamente e la consapevolezza di poter vincere. Penso sarà un bel match. Va anche detto che Sinner, contro gli italiani, vince sempre (17 su 17 a livello ATP; ndr), sono sfide in cui si esalta».

Musetti ha superato il ceco Machac, avversario davvero ostico, in cinque set.

«È stato un test positivo per Lorenzo, perché Machac era in grande forma e, a mio avviso, gioca benissimo. Ho sempre pensato che Musetti fosse un potenziale numero 3: è quello che ha il tennis migliore dopo Alcaraz e Sinner. Alterna potenza e sensibilità. E poi ha scelto Josè Perlas per completare il team, un coach di grandissima esperienza».

Ora la sfida con Fritz.

«Vedo Lorenzo favorito, anche se lo statunitense sul veloce gioca benissimo. Musetti non credo soffra troppo il tennis di Fritz e potrà dargli fastidio con le diverse variazioni e rotazioni».

E Jasmine Paolini?

«Non credo avrà problemi a mantenere lo status di Top 10 WTA. È una giocatrice completa sia tecnicamente che fisicamente. È molto motivata e penso possa ambire a salire ancora nel ranking. La sua qualità straordinaria è nella lotta: nelle sfide equilibrate, nel corpo a corpo, dà il meglio».