Australian Open, Mensik si ritira: Djokovic ai quarti senza giocare
Novak Djokovic approda senza giocare ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista serbo, reduce dal successo in tre set su Botic Van de Zandschulp, non scenderà infatti in campo per affrontare Jakub Mensik, costretto al ritiro a causa di un infortunio. Il giocatore ceco, testa di serie numero 16 del tabellone, aveva sconfitto al terzo turno Ethan Quinn ma ha annunciato il suo forfait attraverso un post sui propri profili social. Sarà dunque Nole ad attendere il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.
Mensik annuncia il forfait
"È dura scrivere queste parole - le parole di Mensik -. Dopo aver fatto tutto il possibile per continuare, devo ritirarmi dall’Australian Open a causa di un infortunio al muscolo addominale che è peggiorato nelle ultime partite. Dopo lunghe discussioni con la mia squadra e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo domani. Anche se sono deluso, arrivare al quarto turno qui per la prima volta è un’esperienza che porterò con me per molto tempo. Ho sentito tantissima energia dai tifosi e l’atmosfera a Melbourne era davvero speciale. Grazie al mio team per essere stato al mio fianco in ogni fase e a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi e mi hanno tifate: significa più di quanto immaginiate. Adesso è il momento di riprendersi come si deve".