Australian Open, Mensik si ritira: Djokovic ai quarti senza giocare

Mensik annuncia il forfait

"È dura scrivere queste parole - le parole di Mensik -. Dopo aver fatto tutto il possibile per continuare, devo ritirarmi dall’Australian Open a causa di un infortunio al muscolo addominale che è peggiorato nelle ultime partite. Dopo lunghe discussioni con la mia squadra e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo domani. Anche se sono deluso, arrivare al quarto turno qui per la prima volta è un’esperienza che porterò con me per molto tempo. Ho sentito tantissima energia dai tifosi e l’atmosfera a Melbourne era davvero speciale. Grazie al mio team per essere stato al mio fianco in ogni fase e a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi e mi hanno tifate: significa più di quanto immaginiate. Adesso è il momento di riprendersi come si deve".