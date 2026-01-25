Alcaraz ruba il servizio a Djokovic e svela: "Mi ha scritto che devo pagarlo, però..."

MELBOURNE - Anche Carlos Alcaraz raggiunge i quarti di finale degli Australian Open . Lo spagnolo batte Tommy Paul in tre set in un match giocato con grande intensità ma anche interrotto per diversi minuti a causa di un grande spavento . Alcaraz sta portando fin qui un ottimo tennis, dimostrandosi in grande forma per le fasi finali dello Slam australiano. Tra i suoi colpi, in molti stanno sottolineando il suo servizio , decisamente 'letale' e fondamentale fin qui per gestire i suoi turni in battuta.

Alcaraz, il retroscena su Djokovic: "Mi ha scritto che devo pagarlo..."

Un servizio così efficace che in tanti paragonano a quello di Novak Djokovic, approdato ai quarti di finale senza scendere in campo, notando numerose somiglianze tra i due. Una peculiarità che è stata oggetto di discussione durante l'intervista post-match: "Nole ha detto, 'aspetta ma quello è il mio servizio! Carlos dovrà pagarmi un po' di soldi per continuare ad usarlo'", la domanda ironica del giornalista dopo il match con Paul. Anche Alcaraz decide di usare l'ironia, facendo ridere tutto il pubblico con la sua risposta: "Sì l'ho sentito dire questa cosa. Ho già un contratto pronto ma ancora non l'ho visto...". Poi aggiunge: "Non mi ero accorto che fossimo così simili al servizio. Poi un giorno mi arriva un messaggio di Djokovic: 'Mi devi pagare per quel servizio!'. È stato molto divertente".