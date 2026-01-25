CR Awards Lazio 2025, dal tennis al pickeball: premiati Molinari e Cucca

Un riconoscimento agli atleti e alle squadre tesserate e residenti nel Lazio che nel corso del 2025 hanno conquistato un titolo, individuale o a squadre, negli sport con la racchetta. Si è svolta ieri la cerimonia di consegna dei CR Lazio Awards 2025, evento organizzato a Roma, presso il Circolo Magistrati della Corte dei Conti, dal Comitato Regionale Lazio della FITP. Tra i momenti più significativi, il premio al New Country Club Frascati, consegnato al direttore sportivo Marcello Molinari, per i risultati sportivi e l’impegno nella promozione delle discipline federali. Riconoscimento anche alla squadra vincitrice del Campionato Italiano Open di Pickleball, composta da Marcella Cucca, Costanza Mecchi, Matteo Cugliari, Erik Molinari e Alessandro Vitali, capitanata dallo stesso Molinari. Premiato inoltre il team vincitore del Campionato Italiano Over 50, con Alessio Lo Grippo, Filippo Di Gregorio, Antonietta Di Pietro, Deborah Garlando e Claudia Caselli, sotto la guida del capitano Roberto Gramiccia. Un evento che ha confermato l’eccellenza sportiva del Lazio e il valore del lavoro svolto da atleti, tecnici e società del territorio.

