Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il fattore Shelton, perché l'americano può essere un pericolo per Sinner: "Jannik? Ho cambiato qualcosa..."

Il numero 8 del torneo è in gran forma ed è pronto a creare grattacapi all'azzurro in un ipotetico quarto di finale
Simone Zizzari
2 min

Calma Ben, è ancora presto. Shelton fa sul serio e, forte del suo stato di forma straordinario, già pregusta un possibile quarto di finale contro Sinner. In carriera l'americano lo ha battuto una sola volta, nel loro primo faccia a faccia a Shanghai nel 2023. Dopodiché il numero due al mondo gli ha rifilato ben otto vittorie di fila. Eppure l'ottimismo all'americano non manca.

Shelton contro Sinner? Non è detto...

Ma, ripetiamo, è ancora presto. Perché prima dell'incrocio tanto agognato da Shelton, ci sarà ancora da faticare nel forno australiano: c'è un Casper Ruud da superare e non sarà facile (paternità imminente del norvegese permettendo). Sinner invece dovrà superare uno scoglio solo apparentemente semplice nel derby che accende i cuori italiani contro Darderi.

La frase di Shelton su Sinner e gli Australian Open

Se tutto andrà come gli scommettitori dicono, Shelton potrà avere la sua chance di rivincita: “Sto facendo tutto in modo ottimo, sono molto soddisfatto del mio tennis attuale e mi sento in grande forma", ha detto Shelton nella conferenza stampa dopo aver battuto Vacherot. molto bene. "Ho grande fiducia nel mio tennis e credo che i miglioramenti che ho apportato nella preseason si stiano vedendo nel mio gioco. Sinner? Lui e Alcaraz sono super ma io ho modificato alcuni dettagli per migliorare il mio servizio e per avere un movimento più fluido sul campo. Ora sono in grado di cambiare velocità con il mio rovescio ed essere più preciso con il diritto e il servizio. Quando gioco in un palcoscenico come questo io mi esalto”, ha detto Shelton.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS