Il fattore Shelton, perché l'americano può essere un pericolo per Sinner: "Jannik? Ho cambiato qualcosa..."

Calma Ben, è ancora presto. Shelton fa sul serio e, forte del suo stato di forma straordinario, già pregusta un possibile quarto di finale contro Sinner. In carriera l'americano lo ha battuto una sola volta, nel loro primo faccia a faccia a Shanghai nel 2023. Dopodiché il numero due al mondo gli ha rifilato ben otto vittorie di fila. Eppure l'ottimismo all'americano non manca .

Shelton contro Sinner? Non è detto...

Ma, ripetiamo, è ancora presto. Perché prima dell'incrocio tanto agognato da Shelton, ci sarà ancora da faticare nel forno australiano: c'è un Casper Ruud da superare e non sarà facile (paternità imminente del norvegese permettendo). Sinner invece dovrà superare uno scoglio solo apparentemente semplice nel derby che accende i cuori italiani contro Darderi.

La frase di Shelton su Sinner e gli Australian Open

Se tutto andrà come gli scommettitori dicono, Shelton potrà avere la sua chance di rivincita: “Sto facendo tutto in modo ottimo, sono molto soddisfatto del mio tennis attuale e mi sento in grande forma", ha detto Shelton nella conferenza stampa dopo aver battuto Vacherot. molto bene. "Ho grande fiducia nel mio tennis e credo che i miglioramenti che ho apportato nella preseason si stiano vedendo nel mio gioco. Sinner? Lui e Alcaraz sono super ma io ho modificato alcuni dettagli per migliorare il mio servizio e per avere un movimento più fluido sul campo. Ora sono in grado di cambiare velocità con il mio rovescio ed essere più preciso con il diritto e il servizio. Quando gioco in un palcoscenico come questo io mi esalto”, ha detto Shelton.