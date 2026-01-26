Musetti e l'improvvisa partenza di due membri del team: lui reagisce così ed emoziona tutti

Prima la notizia: Lorenzo Musetti sta bene, è in una forma smagliante e vuole dimostrare che non è numero 5 al mondo per caso. Strapazza Fritz in tre set - 6-2 7-5 6-4 - si regala i quarti a Melbourne e pure una sfida tra passato, presente e futuro con Djokovic . Poi la vita vera. Perché Musetti, subito dopo la vittoria contro l'americano numero 9 Atp, emoziona tutti. Nella classica intervista post match gli viene chiesto: "È stato un ottimo inizio per te in campo, ma è stata dura fuori dal campo. Uno dei tuoi allenatori e il tuo fisioterapista hanno dovuto lasciare per motivi personali. Hai un messaggio per loro?" Musetti è sinceramente toccato.

Musetti e il messaggio che emoziona tutti dopo la vittoria contro Fritz

"Credo che in Italia sia piuttosto presto ora. Non è facile svegliarsi ogni giorno. Siamo stati un po' sfortunati fuori dal campo. Per motivi personali sono dovuti tornare indietro. Ma sono qui nel cuore. È difficile per me parlare. Quando la vita vera bussa alla porta è davvero sorprendente. Capisci sempre meglio la vita". Poi Lorenzo è passato al tennis: "Mi sento più maturo in campo. Sto giocando meglio anche per questo e per loro. Voglio continuare così. Voglio continuare a spingermi sempre di più. Ho una grande sfida davanti a me. Mi sento pronto ad affrontarla". E l'Italia, tutta, farà il tifo per lui.

Musetti, cosa è successo ai membri del suo team

Ma cosa è successo ai membri del suo team? Il suo storico coach Simone Tartarini, ha dovuto lasciare Melbourne a causa della morte della madre, ei il suo fisioterapista Damiano Fiorucci, ha avuto un problema di natura personale. Il pensiero di Musetti è tutto per loro.