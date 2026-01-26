Ansia Iga Swiatek, dimentica il pass degli Australian Open e non la fanno entrare: ecco come è andata a finire

Disavventura agli Australian Open per Iga Swiatek , che ha pagato a caro prezzo una grave dimenticanza. La scena è stata ripresa dalle telecamere negli spogliatoi e ha visto come protagonista involontaria la tennista polacca, numero 2 al mondo, fermata dalla sicurezza. Nonostante sia conosciuta dalla maggior parte degli appassionati di tennis e abbia vinto sei Slam, le regole valgono per tutti e, in assenza del pass, non è consentito l'accesso . Sconsolata, dopo un breve dialogo con l'addetto alla security Swiatek ha contattato il suo team, chiedendo che le venisse portato l'accredito. Dopo un lunghissimo minuto e 56 secondi, finalmente si è palesata la sua psicologa, Daria Abramowicz, con in mano il pass . Dopo averlo mostrato all'uomo della sicurezza, Iga è dunque scappata via correndo.

I precedenti con Federer e Nadal

Swiatek non stata è però la prima (e verosimilmente non sarà neanche l'ultima) a vivere una situazione del genere dato che episodi simili in passato erano già successi anche a giocatori persino più famosi di lei. Proprio all'Australian Open, nel 2020, a essere fermato fu Rafa Nadal, che aveva dimenticato il pass all'interno dello spogliatoio. Bloccato da un addetto della sicurezza, fu salvato da un altro membro della security, che disse al collega chi fosse l'uomo di fronte a lui. C'è poi chi ha avuto la faccia tosta di negare l'accesso a Roger Federer a Wimbledon. L'elvetico raccontò l'aneddoto al Daily Show, dicendo di essere stato rimbalzato da una signora della sicurezza che non l'aveva riconosciuto e non lo voleva lasciar passare senza la membership card. "Ma ho vinto questo torneo 8 volte" provò a giustificarsi Federer. Fortunatamente per lui, un altro addetto della sicurezza lo riconobbe e lo fece entrare da un ingresso differente.