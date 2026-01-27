Zverev fa i conti: “Saltare tornei? Non tutti guadagnano come Alcaraz e Sinner…”

Alexander Zverev è stato il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali degli Australian Open in campo maschile. Decisivo il successo in quattro set ai danni di Learner Tien - 6-3 6-7 6-1 7-6 in tre ore e un quarto -, ottenuto sotto il tetto della Rod Laver Arena. Intervenuto in conferenza stampa, ha ammesso che non sta esprimendo il miglior tennis della sua carriera ma fisicamente si sente bene: " Negli ultimi dieci giorni ho giocato senza dolore : era una sensazione che non provavo da molto tempo. Il mio miglior tennis probabilmente l'ho giocato al Roland Garros del 2022, quando mi sono infortunato, ma in questo momento sto giocando a un buon livello e sono felice ". Il tedesco ha poi risposto anche a una domanda relativa all'aspetto finanziario, tirando in ballo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz .

Zverev: "Non siamo tutti Carlos e Jannik"

Al numero 3 del mondo è stato chiesto della programmazione e della possibilità di saltare alcuni tornei, come accaduto ad Alcaraz e Sinner nel Masters 1000 di Montreal. Netta la sua risposta: "Non siamo tutti Carlos e Jannik: loro guadagnano 50 milioni di dollari all'anno". In seguito ha però precisato: "Ovviamente non mi sto lamentando affatto della mia vita, anzi sono molto felice del mio conto in banca, ma è un po' diverso. Djokovic ora gioca dieci tornei all'anno. Lo stesso valeva per Federer a fine carriera. È molto diverso e dovrò adattarmi". Infine, ha comunque ammesso di dover effettivamente rivedere il suo calendario: "Devo migliorare la mia programmazione: quest'anno sarà molto differente dopo l'Australian Open rispetto a 12 mesi fa. Si tratta anche di capire che il mio corpo potrebbe invecchiare un po' e forse si sta affaticando di più durante le partite".